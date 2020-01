La LNH dévoile son équipe de la décennie

Sidney Crosby, Patrick Kane, Alex Ovechkin, Duncan Keith, Drew Doughty et Marc-André Fleury ont été nommés au sein de la première équipe d'étoiles de la décennie, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Les six joueurs, choisis par un panel composé de directeurs généraux de la LNH, de membres des opérations hockey de la LNH, de journalistes du NHL.com et de personnalités de NBC, Sportsnet et TVA Sports, ont remporté au total 13 fois la Coupe Stanley entre 2010 et 2019.

Crosby, un centre, et Fleury, un gardien, l'ont tous deux soulevée avec les Penguins de Pittsburgh en 2016 et 2017. Kane, un attaquant, et Keith, un défenseur, ont fait partie des équipes championnes des Blackhawks de Chicago en 2010, 2013 et 2015.

Doughty, un défenseur, l'a gagnée avec les Kings de Los Angeles en 2012 et 2014, alors qu'Ovechkin, un attaquant, a remporté les grands honneurs avec les Capitals de Washington en 2018.

Aucun joueur des Canadiens

La deuxième équipe d'étoiles de la décennie est composée des attaquants Evgeni Malkin (Penguins), Patrice Bergeron (Bruins de Boston) et Steven Stamkos (Lightning de Tampa Bay), des défenseurs Erik Karlsson (Sharks de San Jose) et Zdeno Chara (Bruins), ainsi que du gardien Henrik Lundqvist (Rangers de New York).

Le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price, récipiendaire des trophées Hart et Vézina en 2015, n'a pas été retenu, pas plus que son coéquipier Shea Weber.

Le défenseur, sept fois invité au match des étoiles, a été finaliste trois fois pour l'obtention du trophée Norris dans sa carrière, à l'époque où il portait les couleurs des Predators de Nashville.