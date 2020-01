La guerre des étoiles à TVA Sports!

Shea Weber et certains des meilleurs patineurs de la LNH seront réunis sur nos ondes, ce soir, dans le cadre du concours d'habiletés de la classique des étoiles.

Voyez ce rendez-vous fort attendu à TVA Sports et TVA Sports direct dès 19h!

Le capitaine des Canadiens de Montréal participera au concours du lancer le plus puissant pour la quatrième fois de sa carrière, deuxième comme représentant du Tricolore. Pourra-t-il battre la marque de 108,8 mph établie par Zdena Chara en 2012?

Du nouveau

Deux nouvelles compétitions seront présentées à l'édition de St. Louis, soit le défi des francs-tireurs et le duel d'élite féminin 3-contre-3. Outre le tir le plus puissant, trois des épreuves les plus populaires seront de retour : le patineur le plus rapide, la série d'arrêts, puis le lancer le plus précis.

Le gagnant de chacune des cinq épreuves du Concours d'habiletés remportera 30 000$.

Compétitions/participant(e)s

Le Tir le plus puissant Enterprise

Mark Giordano, Flames de Calgary

Seth Jones, Blue Jackets de Columbus

Shea Weber, Canadiens de Montréal

Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay

Elias Pettersson, Canucks de Vancouver

John Carlson, Capitals de Washington

Le Patineur le plus rapide Bridgestone :

Jack Eichel, Sabres de Buffalo

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

Connor McDavid, Oilers d'Edmonton

Mathew Barzal, Islanders de New York

Chris Kreider, Rangers de New York

Anthony Duclair, Sénateurs d'Ottawa

Travis Konecny, Flyers de Philadelphie

Quinn Hughes, Canucks de Vancouver

La Série d'arrêts Bud Light

David Rittich, Flames de Calgary

Tristan Jarry, Penguins de Pittsburgh

Jordan Binnington, Blues de St. Louis

Andrei Vasilevskiy, Lightning de Tampa Bay

Frederik Andersen, Maple Leafs de Toronto

Jacob Markstrom, Canucks de Vancouver

Braden Holtby, Capitals de Washington

Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg

Le Tir le plus précis Honda

Jaccob Slavin, Hurricanes de la Caroline

Tyler Bertuzzi, Red Wings de Detroit

Leon Draisaitl, Oilers d'Edmonton

Jonathan Huberdeau, Panthers de la Floride

Nico Hischier, Devils du New Jersey

Tomas Hertl, Sharks de San Jose

Alex Pietrangelo, Blues de St. Louis

Mark Scheifele, Jets de Winnipeg

Le Duel d'élite féminin 3-contre-3 présenté par adidas

(Canada)

Meghan Agosta

Mélodie Daoust

Rebecca Johnston

Sarah Nurse

Marie-Philip Poulin

Natalie Spooner

Blayre Turnbull

Renata Fast

Laura Fortino

Ann-Renée Desbiens

(États-Unis)

Alex Carpenter

Kendall Coyne Schofield

Brianna Decker

Amanda Kessel

Hilary Knight

Jocelyne Lamoureux-Davidson

Annie Pankowski

Kacey Bellamy

Lee Stecklein

Alex Cavallini

Le Défi Gatorade des francs-tireurs