Chris Kreider ne s'en préoccupe pas

Même s’il est un candidat idéal pour un échange à la date limite des transactions, l’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider n’a pas l’intention de se laisser distraire.

L’athlète de 28 ans est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière et son contrat prendra fin en juillet prochain.

«Je me suis toujours imaginé dans l’uniforme des Rangers. Aussi longtemps que je serai un Ranger, je serai un Ranger. J’y vais une journée à la fois. Je me concentre sur l’idée de remporter des matchs et d’obtenir une place en séries éliminatoires», a dit Kreider lors de ses entrevues dans le cadre du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi.

Les Rangers sont présentement à 11 points de la dernière place donnant accès à la danse printanière et il leur reste 13 matchs avant la date limite des transactions. Kreider pense d’ailleurs que si la formation de la Grosse Pomme engrange les gains d’ici là, il pourrait bien rester avec l’équipe qui l’a repêché au premier tour de l’encan de 2009.

«Gagner règle beaucoup de problèmes, a dit celui qui a amassé 32 points en 48 rencontres cette saison. Je pense que de gagner est une très bonne chose. C’est la raison pourquoi nous jouons et c’est l’unique chose à laquelle je veux penser. C’est d’ailleurs la seule chose à laquelle tout le monde devrait penser à ce point-ci de la campagne.»