Et le joueur de la LNH le plus recherché sur Twitter est...

Si les recherches sur la plate-forme Twitter sont représentatives du véritable indice de popularité des joueurs de la LNH, on peut dire sans se tromper que Mitch Marner ne manque pas d’admirateurs.

Selon Twitter Canada, le #16 des Maple Leafs a été, entre le 2 octobre et le 22 janvier dernier, le joueur du circuit Bettman le plus mentionné sur Twitter.

Marner est suivi par son coéquipier John Tavares, de même que par David Pastrnak, des Bruins, Alex Ovechkin, des Capitals, et Auston Matthews, également des Maple Leafs.

Marchand, bon premier

Si Brad Marchand n’a pas réussi à se classer dans le top 5 énuméré ci-haut, la petite peste des Bruins a toutefois su se distinguer d’une autre façon.

Son tweet du 17 janvier, où il y va d’une loufoque démonstration d’autodérision après ses deux manœuvres ratées en échappée, a remporté la palme du tweet le plus «aimé».

ATTENTION...hands have been lost or stolen, if found please return to TD Garden...thanks — Brad Marchand (@Bmarch63) January 17, 2020

Et le CH, dans tout ça?

Chez les Canadiens, pour ceux qui se posent la question, c’est l’attaquant Max Domi qui a vu son nom être le plus recherché lors des derniers mois.



À Calgary, Johnny Gaudreau a été le joueur le plus mentionné de son équipe, alors qu’à Winnipeg, c’est Patrik Laine qui a été le plus populaire.



Du côté d’Edmonton, sans surprise, le nom de Connor McDavid a été rédigé plus que n’importe quel autre. Idem pour Brady Tkachuk du côté des Sénateurs.

À travers la LNH

Finalement, en ce qui a trait aux équipes les plus recherchées entre octobre dernier et le 22 janvier, le palmarès est le suivant :



1. Toronto Maple Leafs ( @MapleLeafs )

2. Vegas Golden Knights ( @GoldenKnights )

3. Colorado Avalanche ( @Avalanche )

4. St. Louis Blues ( @StLouisBlues )

5. Pittsburgh Penguins ( @ Pingouins )