Deux ans de plus dans le nid pour Kristian Matte

Les Alouettes de Montréal se sont entendus sur un nouveau contrat de deux saisons avec le joueur de ligne offensive québécois Kristian Matte, vendredi.

En 2020, le natif de Longueuil disputera donc une 11e campagne avec les «Als», lui qui s’était joint à l’équipe en 2010, après un bref passage dans l’organisation des Texans de Houston.

«C'est ma maison ici et je ne voulais pas jouer ailleurs qu'à Montréal, a indiqué Matte dans un communiqué des Alouettes. J'ai toujours été bien traité par cette organisation. Nous avons bâti de solides fondations en 2019 et toute l'équipe est très motivée à poursuivre sur la même lancée en 2020. J'ai très hâte qu'on se retrouve tous sur le terrain afin de continuer le travail amorcé la saison dernière.»

La saison dernière, l’athlète de 34 ans a disputé les 18 rencontres de son équipe. Il a grandement contribué à limiter les adversaires des Moineaux à seulement 39 sacs du quart, en plus d'aider à créer les brèches qui ont permis à la formation de la Belle Province de pointer au deuxième rang de la Ligue canadienne de football (LCF) avec 2236 verges au sol.

Un meneur

De son côté, le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, est bien heureux de pouvoir compter sur le leadership de Matte, et ce, pour les deux prochaines années.

«Je connais Kristian depuis des années ayant suivi son évolution depuis ses jours avec les Stingers de Concordia et son jeu est inspirant, a exprimé l’homme de 52 ans. C'est l'un des meneurs autant dans le vestiaire que sur le terrain, il a grandi avec les Alouettes dans les rangs professionnels et ce gars-là connait bien le système et nos quarts qui se sentent en sécurité lorsqu'il est appelé à les protéger.»

Jamieson aussi

Matte n’a pas été le seul joueur de ligne offensive à obtenir un nouveau contrat, vendredi.

En effet, les Alouettes ont également fait signer une nouvelle entente de deux ans à Sean Jamieson.

Celui-ci est dans l’organisation montréalaise depuis 2016, lui qui a été le choix de troisième tour des «Als» cette année-là. L’homme de 25 ans a disputé 39 parties depuis ses débuts dans la LCF, dont 14 comme partant en 2019.