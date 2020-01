De l’aide pour Danny Maciocia

Les Alouettes de Montréal ont procédé, vendredi, à l’embauche de Tom Gamble et Brendan Taman, respectivement aux postes de directeur général adjoint et de directeur exécutif du personnel des joueurs.

Gamble possède près de 30 ans d'expérience dans la NFL, lui qui a notamment été le directeur général adjoint des 49ers de San Francisco. Il a également occupé diverses fonctions chez les Eagles de Philadelphie, les Colts d’Indianapolis, les Panthers de la Caroline, les Ravens de Baltimore et les Jets de New York.

«Je connais Tom depuis un bon nombre d'années déjà et la réputation qui le précède est impeccable, a indiqué le directeur général des «Als», Danny Maciocia, dans un communiqué. Il a occupé plusieurs postes importants dans la NFL et sera un précieux atout dans notre constante quête de talent au sud de la frontière. Il possède également une très bonne connaissance de la Ligue canadienne de football (LCF).»

«Je suis extrêmement heureux de me joindre aux Alouettes de Montréal, a quant à lui déclaré Gamble. C'est une situation idéale pour moi, car je connais Danny depuis un bon nombre d'années et je suis excité de pouvoir joindre nos forces. J'ai hâte d'aider cette équipe à poursuivre le travail entamé l'an dernier et de permettre à cette organisation au passé glorieux de grimper la prochaine marche.»

De son côté, Taman arrive dans la métropole québécoise avec un C.V. bien garni. Il a été le DG des Blue Bombers de Winnipeg de 2004 à 2008 et a occupé les mêmes fonctions chez les Roughriders de la Saskatchewan entre 2010 et 2015.

«Brendan possède une vaste connaissance de la LCF et du football canadien, lui qui compte plusieurs années de service dans le circuit, a exprimé Maciocia. Grâce à son bagage d'expérience il viendra épauler notre département des opérations football qui est déjà très solide.»