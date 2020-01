Roger Federer s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale des Internationaux d'Australie en venant à bout de la phénoménale résistance de John Millman (47e mondial) 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 7-6 (10/8) et après 4 heures et 3 minutes de combat.

«Quel match !» s'est exclamé le Suisse de 38 ans avant de quitter le court Rod Laver.

Il a été mené tout le super bris d'égalité jusqu'à 4-8. À deux points de la défaite, il a enchaîné 6 points pour conclure la partie.

«Ça a été dur ce soir... et grâce à Dieu il y avait un super bris, sinon j'aurais perdu», a reconnu Federer.

«Je commençais déjà à penser à la façon dont j'allais parler de ma défaite en conférence de presse», a-t-il avoué.

Le no 3 mondial, qui avait perdu contre Millman lors de leur seule rencontre jusque-là en Grand Chelem, en 8es de finale des Internationaux des États-Unis 2018, a commis un nombre sidérant de fautes directes: 82 au total, dont 48 sur son coup droit.

«Je ne me suis jamais senti à l'aise. John a été très bon pour me maintenir sur la défensive, jusqu'au dernier point. Et là, il a choisi le mauvais côté», a commenté le joueur aux 20 titres du Grand Chelem.

Federer affrontera le Hongrois Marton Fucsovics (67e) pour une place en quarts.