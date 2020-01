Une nouvelle formule pour le match des étoiles?

Chaque année, plusieurs des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey déclarent forfait pour le match des étoiles, ce qui est loin de plaire aux hauts dirigeants du circuit.

Que faire pour convaincre les plus grandes vedettes d’y participer? Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie a proposé une nouvelle formule qui pourrait être intéressante. À voir dans la vidéo ci-dessus, tirée de l’émission Les Partants.

C’est une sorte de compromis entre le format actuel et l’équivalent d’une Coupe du monde écourtée.

«Je vous lance une suggestion : pourquoi ne pas organiser un tournoi à trois contre trois avec les meilleurs joueurs de chaque pays? On pourrait échelonner ça sur deux jours. Le niveau d’intensité serait plus grand, a-t-il soutenu.

«Connaissant les joueurs de la LNH, je vous garantis un grand succès. Je suis convaincu qu’il y aurait un plus grand intérêt de la part des joueurs et des partisans. On pourrait aussi mettre plus d’argent en jeu que le million de dollars que l’équipe gagnante se partage dans la formule actuelle.»

Renaud Lavoie suggère aussi d’incorporer un volet féminin ou encore mixte à l’événement.

Mardi, le nom d’Auston Matthews s’est ajouté à la longue liste des absents, qui comprend notamment Alexander Ovechkin, Artemi Panarin, Tuukka Rask et Marc-André Fleury.