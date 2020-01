Un congé qui tombe à point pour les Golden Knights

Les Golden Knights ont fait parler d’eux au cours des derniers jours. La décision de l’organisation de congédier l’entraîneur-chef de l’équipe, Gerard Gallant, fait encore des remous.

Avec toute cette attention, le week-end du Match des étoiles tombe à point confie l’attaquant Max Pacioretty. «C’est un excellent moment pour notre groupe afin de repartir à zéro, pour revenir de la pause avec beaucoup d’énergie.

Même si Pacioretty profitera des festivités avec sa famille et que la plupart de ses autres coéquipiers seront sous le soleil, cette semaine de congé ne peut être que bénéfique pour prendre du recul et revenir plus forts : «Nous devons avoir la mentalité de gagner des matchs de hockey. Nous devons utiliser ce temps pour faire le plein.»