Pas de vacances pour Kovalchuk

Les Canadiens profitent actuellement d’une semaine de vacances. Mais pas Ilya Kovalchuk!

Il s’entraîne sans relâche à Los Angeles depuis quelques jours sous la supervision de Vladislav Kouroedov, rapporte le site web officiel du CH.

Cet entraîneur de «power skating» et spécialiste technique s’assure que le vétéran de 36 ans reviendra à Montréal dans une condition physique optimale.

«Nous avons fait un peu de patin et beaucoup de tirs provenant des coins de la patinoire et des tirs d’angles difficiles, a indiqué Kouroedov. Nous avons aussi travaillé sur les tirs sur réception et sur les passes dans les différentes zones. Avant qu'il reparte, nous allons travailler sur le patinage intense et sur le conditionnement physique pour qu'il soit prêt à son retour.»

Selon lui, «Kovy» ne ménage pas ses efforts pour y parvenir.

«C'est le genre de personne avec qui j'adore travailler. Chaque fois que je lui dis de faire quelque chose, il l'exécute encore et encore», a-t-il soutenu.

Un homme heureux

Jusqu’à maintenant, Kovalchuk fait sentir sa présence à Montréal, comme en témoigne sa récolte de huit points (quatre buts, quatre aides) en autant de matchs.

Kouroedov, qui a aidé l’attaquant russe durant sa période de remise en forme avant son retour dans la LNH en tout début d’année après une pause de deux mois, croit que son client se plaît beaucoup à Montréal.

Cela pourrait d’ailleurs expliquer en partie son intéressant rendement jusqu’à maintenant.

«Je lui ai dit qu’il avait l’air frais et plus léger. On peut vraiment voir qu’il est heureux. Lorsqu’on s’habille dans le vestiaire, il fait des blagues. Il est toujours positif et il a une bonne énergie.»

Reste à voir si Kovalchuk saura doser cette énergie dans les 32 derniers matchs de la saison. La troupe de Claude Julien en aura bien besoin, elle qui occupe présentement le sixième rang dans la section Atlantique en vertu de sa fiche de 22-21-7, à 10 points d’une place dans les séries éliminatoires.