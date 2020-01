À l’écart du jeu depuis novembre 2018, le défenseur Marc Methot se rend à l’évidence : sa carrière au hockey est vraisemblablement déjà terminée.

Âgé de 34 ans, le natif d’Ottawa peine à se remettre de sa blessure au genou gauche, laquelle a d’ailleurs nécessité une intervention chirurgicale.

«J’ai probablement fini de jouer au hockey, a laissé tomber Methot, sur les ondes de TSN Radio, à Ottawa, jeudi matin. J’ai vraiment fait un effort dans le but d’effectuer un retour, mais ça ne vaut plus la peine de m’imposer tout ça, mentalement et physiquement.»

Insistant pour dire que l’annonce n’était pas officielle, il a indiqué du même souffle que le temps était venu de penser à sa santé de même qu’à sa famille.

Au cours de sa carrière, Methot a d’abord porté les couleurs des Blue Jackets de Columbus, avant de se retrouver avec les Sénateurs d’Ottawa, avec lesquels il a disputé 304 matchs entre 2013 et 2017. Sélectionné par les Golden Knights de Vegas au repêchage d’expansion, il avait été échangé aux Stars de Dallas quelques jours plus tard.