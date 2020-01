LCF : un match de saison régulière à Halifax

La Ligue canadienne de football met tranquillement la table pour l’arrivée éventuelle d’une équipe en Nouvelle-Écosse.

En attendant d’obtenir sa propre franchise de la LCF, Halifax accueillera ainsi un match de saison régulière, le samedi 25 juillet, entre les Roughriders de la Saskatchewan et les Argonauts de Toronto.

Ce sera le tout premier match de saison régulière de la LCF jamais présenté à Halifax.

«C’est notre manière de dire que la Ligue canadienne de football s’identifie au Canada atlantique et que le Canada atlantique s’identifie à la ligue», a lancé le commissaire Randy Ambrosie, jeudi, lors d’une conférence de presse.

Le groupe intéressé à amener un club de la LCF dans les provinces de l’Atlantique a déjà présenté un plan pour la construction d’un stade. Un financement conditionnel de 20 millions $ a même été approuvé par le conseil municipal de Halifax en décembre dernier.

«Nous sommes engagés en ce sens et excités de l’être», a réitiéré Bruce Bowser, fondateur et propriétaire de l’entreprise Schooners Sport and Entertainment.

Concernant le match de cet été, il aura lieu au campus de l’Université St. Mary’s.

Environ 6000 sièges temporaires devraient être ajoutés pour l’occasion afin d’augmenter la capacité du stade à 10000 spectateurs.