La formule idéale des séries?

Avec la venue de la nouvelle concession de Seattle lors de la saison 2021-2022, un changement du portrait des éliminatoires pourrait être envisagé.

C’est du moins ce que croit notre collègue Jean-Charles Lajoie. Dans l’optique où le circuit Bettman va comporter 32 formations et 16 équipes dans les Associations de l’Est et de l’Ouest, l’animateur a proposé une nouvelle formule pour la saison régulière et les séries éliminatoires.

«Ma nouvelle LNH va comporter quatre conférences de huit équipes et huit sections de quatre équipes. Ces sections vont d'ailleurs avoir les noms des grandes légendes du hockey», a-t-il expliqué, jeudi, à l’émission «JiC».

Les Canadiens de Montréal se retrouveraient ainsi avec leurs éternels rivaux; les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto, ainsi que les Sénateurs d’Ottawa dans la section «Bobby Orr».

Lajoie a d’ailleurs proposé une augmentation du nombre d’équipes qui participeraient aux séries. En effet, 18 formations seraient du tournoi printanier.

«18 équipes iraient en séries. On prend les huit champions de section. Puis, les trois meilleures fiches de chaque association parmi les équipes restantes obtiennent leur place en séries.»

En ce qui concerne le dossier des équipes repêchées, Lajoie a décidé de sortir des sentiers battus.

«Il y aurait quatre équipes repêchées et ce serait les équipes qui auraient la meilleure fiche, peu importe de quelle association elles viennent. Ces quatre équipes s’affronteraient dans une série aller-retour comme au soccer afin d’obtenir leur billet pour les séries quatre de sept.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.