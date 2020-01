Kim Clavel : comme une peine d'amour

«J’ai tout simplement reçu un courriel avec un document Word écrit par... quelqu’un d’autre.»

Après avoir grandi dans les rangs d’Eye of the Tiger Management, Kim Clavel souhaite maintenant choisir sa destinée. Et cette rupture a visiblement brisé le cœur à son ex-promoteur, Camille Estephan.

En entrevue à l’émission «Les Partants» à TVA Sports, jeudi, le grand patron d’EOTTM a laissé entendre que le départ de la boxeuse est un jab pour l’organisation. Surtout dans la façon que ses intentions ont été signalées.

D’après Estephan, la championne NABF des poids mi-mouches n’a pas communiqué directement avec le groupe avant de se décider à quitter la fosse aux tigres.

«Quand tu reçois un courriel, même pas un texto ou un appel... c’est dommage», a-t-il confié. Je lui souhaite la meilleure des chances. On va regarder ailleurs. On a beaucoup de poulains.»

Pas de contact

Clavel (11-0, 2 K.-O.) avait vaincu en décembre la Mexicaine Esmeralda Gaona Sagahon par décision unanime des juges pour obtenir sa ceinture. Estephan, qui assure avoir entretenu une belle relation avec l’infirmière de formation, raconte avoir prévu un duel intéressant pour la pugiliste de 29 ans. Il n’a pu lui en faire part.

«C’est vraiment malheureux, a-t-il admis. J’avais un gros combat (dans les plans) pour elle en Californie. On n’a pas été capable de la joindre dans les 10 derniers jours. Antonin Décarie essayait de la contacter (sans succès).»

Si Clavel n’a pas justifié clairement sa décision de ne pas renouveler son entente avec EOTTM, Estephan assure qu’il était entièrement à l’aise avec son entourage.

«Absolument. Danielle Bouchard a fait un très bon travail. Quand la relation s’est terminée avec Stéphan Larouche, Danielle m’a dit "je ne veux pas être dans l’ombre de personne". J’ai embarqué.»

Dans la mire de GYM

Clavel est maintenant «joueuse autonome», mais elle sera sans doute courtisée. Une possible association avec le Groupe Yvon Michel, qui assure la promotion des combats de Marie-Ève Dicaire, est-elle écrite dans le ciel?

«Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer encore, ça devrait se faire la semaine prochaine, a confirmé Yvon Michel. Je voulais le faire au début de cette semaine, mais il semble qu'elle n’était pas libre.»

Ce serait certainement un solide crochet pour Estephan et son groupe si les deux camps en venaient à une entente.

«Elle faisait vraiment partie de la famille, a-t-il indiqué. J’ai été un grand "supporter" de l’équipe féminine avec l’entraîneuse Danielle Bouchard. J’ai acheté cette histoire. Malheureusement, ça s’est terminé en queue de poisson.»

Butler de retour en mars

Par ailleurs, Steven Butler reprendra l’entraînement sous peu après avoir pris des vacances.

«Il m’a texté de l’aéroport, hier. Il m’a dit ‘je suis de retour et j’ai hâte!’. On va le voir plus tard dans la semaine et fixer un camp d’entraînement. Je veux l’avoir dans le ring en mars quelque part.»

«Bang-bang» avait subi une défaite sans appel le 23 décembre aux mains du Japonais Ryota Murata, au Japon.

Le boxeur montréalais et l’instructeur Jean-François Bergeron ont décidé de mettre fin à leur association d’un commun accord à l’issue de cet échec.

«On a retiré beaucoup d’avoir travaillé avec Bergeron, a insisté Estephan. Je crois que le style de Steven est celui d’un prédateur et c’est ce qui a fait sa force. C’est ce qui l’a amené au plus haut niveau.