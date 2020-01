Ils se surpassent cette saison!

Les records sont faits pour être battus. Voici six joueurs ayant disputé au moins quatre saisons dans la LNH et qui, à la pause du match des étoiles, ont déjà égalé ou surpassé leur meilleur total de buts ou de points depuis le début de la campagne.

Bryan Rust

L'attaquant Bryan Rust n’avait jamais compté plus de 18 buts et 38 points dans la LNH. L’ailier de 27 ans a déjà engrangé 21 filets et 43 points en seulement 36 parties cette saison pour les Penguins de Pittsburgh. Il est l’un des éléments majeurs qui expliquent la bonne tenue de l’équipe de la Pennsylvanie, qui trône en quatrième place du circuit, malgré de nombreuses blessures, dont l'absence prolongée de Sidney Crosby.

Anthony Duclair

Après une traversée du désert de trois saisons, Anthony Duclair a finalement répondu aux attentes qui avaient été placées en lui lors de sa première saison complète dans la LNH quand il avait inscrit 20 buts et 44 points en 81 duels avec les Coyotes de l’Arizona en 2015-2016. En 47 parties avec les Sénateurs d’Ottawa en 2019-2020, le Québécois a dépassé son record de buts avec 21. Avec ses 33 points, il devrait aussi surpasser son plateau atteint à Phoenix. Cela lui vaut d’ailleurs une participation au match des étoiles en fin de semaine.

Noel Acciari

L’attaquant des Panthers de la Floride Noel Acciari est comme du bon vin : il s’améliore en vieillissant. Aidé par sa récolté de deux tours du chapeau en autant de matchs en décembre, le centre de 28 ans a déjà fracassé ses marques personnelles. Ses 18 buts jusqu’à présent sont supérieurs aux 10 qu’il avait comptés avec Boston en 2017-2018. Ses 21 points en 46 matchs sont beaucoup plus élevés que sa marque de 14, réalisée la saison dernière avec les Bruins.

Joonas Donskoi

Un des joueurs autonomes qui est passé sous le radar l’été dernier, Joonas Donskoi s’est parfaitement intégré chez l’Avalanche du Colorado cette saison après quatre années avec les Sharks de San Jose. En 44 affrontements, le Finlandais de 27 ans a déjà égalé son plus haut total de buts en carrière avec 14. Avec 29 points, il devrait fracasser son sommet de 37 obtenu la saison dernière en 80 parties.

Jean-Gabriel Pageau

Jean-Gabriel Pageau a choisi le bon moment pour connaitre la meilleure campagne de sa carrière, puisqu’il pourrait être joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain. Il est bien placé pour faire sauter la banque. Ses 19 buts cette saison égalent son meilleur total obtenu en 2014-2015. Il devrait aussi franchir le cap des 43 points atteint cette saison-là, puisqu’il en compte déjà 31.

Barclay Goodrow

Vous ne connaissez pas Barclay Goodrow? Vous n’êtes pas le seul. L’ailier des Sharks de San Jose est plutôt un joueur de quatrième trio. Il représente l’une des seules notes positives cette saison chez les «Requins». En 50 rencontres, ses huit buts et 13 mentions d’aide représentent des statistiques qu’ils n’avaient jamais engrangées.