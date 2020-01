Les Astros et les Red Sox vont garder leur titre

Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred n’a pas l’intention de retirer aux Astros de Houston et aux Red Sox de Boston les titres de la Série mondiale qu’ils ont remportés en 2017 et 2018 respectivement, malgré la controverse des vols de signaux.

Dans une entrevue accordée mercredi au réseau Fox Business, Manfred a indiqué qu’il comptait suivre la longue tradition du baseball majeur de ne pas réécrire le passé.

Cette déclaration survient au lendemain de la résolution adoptée unanimement par le conseil municipal de Los Angeles afin de réclamer au baseball majeur de remettre les deux titres en question aux Dodgers. Ces derniers ont été vaincus par les Astros et les Red Sox en grande finale en 2017 et 2018.

«Peu importe l’impact que le vol de signaux a eu, ce n’est absolument pas clair que les Dodgers auraient été couronnés champions. Selon notre perspective, la réponse est d’être transparent à propos des résultats de l’enquête et de laisser les amateurs avoir leurs propres opinions sur ce qui s’est passé.»

La semaine dernière, le baseball majeur a porté des sanctions contre les Astros qui ont été reconnus coupables d’avoir volé des signaux à leurs adversaires lors de la saison régulière et les séries éliminatoires de 2017.

Le directeur général Jeff Luhnow et le gérant A.J. Hinch purgeront une suspension d’un an, tandis que l’organisation a perdu quatre choix au repêchage et devra payer une amende de 5 millions $.

Pour ce qui est des Red Sox, l’enquête concernant le vol de signaux, notamment lors de la Série mondiale de 2018, est toujours en cours.