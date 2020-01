La résurrection de Loui Eriksson

Considéré ces dernières années comme ayant un des contrats les plus atroces de la Ligue nationale de hockey, Loui Eriksson connait ses meilleurs moments avec les Canucks depuis son arrivée à Vancouver en 2016.

L’homme de 36 millions de dollars, qui avait regardé 19 des 36 premières rencontres des Canucks depuis les estrades, a vu sa saison prendre une autre tournure avec la blessure au genou subi par l’ailier Josh Leivo le 19 décembre dernier. Le Suédois a alors été placé sur la ligne de Bo Horvat et de Tanner Pearson. Cette unité a été en feu depuis. Eriksson a récolté neuf points, dont quatre buts, en 13 affrontements, tandis que ses deux compagnons de trio ont compté 11 buts lors des dix derniers affrontements.

«Je suis content pour lui, a dit Horvat à Sportsnet, mercredi. Il joue dans des moments importants et au début de la saison, il n’était même pas de l’alignement. Il a fait face à l'adversité de la meilleure façon. Il est resté positif.»

«Il complète notre ligne à merveille. Il est toujours en bonne position», a ajouté le capitaine des Canucks.

Garder la tête haute

Eriksson revient de loin, lui qui était le seul joueur de l’équipe au début novembre n'ayant pas encore récolté un seul point. Il avait exigé une transaction au printemps dernier, qui n’a pu se matérialiser en raison de son lourd contrat et de ses performances décevantes lors de ses trois premières saisons à Vancouver. Mais le vétéran de 34 ans est en train de gagner les faveurs des partisans vancouvérois qui ne digéraient pas sa faible production de 32 buts et 76 points en trois saisons.

«Je crois que j’ai fait du bon travail de garder la tête haute et de continuer à travailler fort. Maintenant, j’ai finalement la chance de jouer un rôle plus important, et nous avons fait du bon travail», a dit l’attaquant le mieux payé des Canucks, à raison de six millions $ par saison, à Sportsnet.

S’il maintient la cadence, l’ailier pourrait voir son club modifier ses plans à son sujet, lui qui avait affirmé l’été dernier ne pas s’entendre avec l’entraîneur-chef Travis Green. Il lui reste deux années à son contrat, qui est difficilement rachetable par sa formation, puisque la majorité de son salaire est versé en bonis, qui ne peuvent être comptabilisés.