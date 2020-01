Un «moment spécial» pour Joel Quenneville

Il y avait plusieurs occasions de célébrer, mardi soir à Chicago. Non seulement Patrick Kane était honoré pour avoir obtenu le 1000e point de sa carrière, mais l’entraîneur Joel Quenneville effectuait aussi un retour dans l’amphithéâtre dans lequel il avait connu les meilleurs moments de son parcours dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Au United Center, l’organisation de l’Illinois a commémoré les 11 ans de «Coach Q» avec l’équipe dans une vidéo projetée sur l’écran géant. Les moments forts de son règne ont bien entendu été les trois coupes Stanley remportées lors de la dernière décennie avec les Blackhawks.

«C’est un sentiment incroyable, a déclaré l’actuel instructeur des Panthers de la Floride au site web de la LNH. J’ai vécu des moments très spéciaux dans ce bâtiment avec tout cet enthousiasme et ce bruit. Ç’a rendu ce match différent, ça lui a donné de l’importance. C’était spécial. C’est comme si tout le monde me remerciait et que je les remerciais en retour.»

Quenneville a été nommé l’entraîneur de la décennie 2010 du circuit Bettman, en début d’année. Avec les «Hawks», il a cumulé 452 victoires en saison régulière et 76 en éliminatoires.

Il a mené Chicago à une première Coupe depuis 1961 en 2010, avant de récidiver en 2013 et en 2015.

Une série payante

Les Panthers ont d’ailleurs profité de cet événement spécial pour gâcher la fête à Chicago avec un gain de 4 à 3. Frank Vatrano y est d’ailleurs allé du deuxième tour du chapeau de sa carrière.

«C’est toujours bien d’être récompensé de la sorte, a avoué Vatrano au site web des Panthers. J’ai déjà dit que marquer un but dans cette ligue était suffisamment difficile, alors un tour du chapeau est un grand honneur. Je n’aurais évidemment pu y arriver sans les autres gars sur la glace.»

L’équipe floridienne a ainsi remporté une sixième partie consécutive et s’est replacée en bonne position au classement de l’Association de l’Est.

«C’est quelque chose que j’avais envie d’accomplir. Je suis très satisfait de la façon dont nous entrons dans ce congé. Profitons-en et revenons ensuite en pensant à la deuxième moitié de saison», a dit Quenneville à propos de la série heureuse des siens avant la pause du match des étoiles.

Les Panthers en ont profité pour devancer les Maple Leafs de Toronto au troisième rang dans l’Atlantique.

Même son de cloche du côté des Blackhawks, qui, avec cinq victoires consécutives (avant le revers face aux Panthers), ont refait une apparition dans le portrait des séries. Après un mauvais début de saison, ils ne sont désormais qu’à trois points du dernier rang menant aux éliminatoires dans l’Ouest.