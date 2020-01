Festival offensif à Saint John

Les Sea Dogs de Saint John en ont donné pour leur argent à leurs partisans en marquant pas moins de 10 buts pour défaire les Olympiques de Gatineau par la marque de 10 à 6, mercredi, au TD Station.

Avec un but en moyenne à toutes les quatre minutes, les gardiens ont vu beaucoup d’action dans cette rencontre, particulièrement du côté des visiteurs. Tommy DaSilva a amorcé la partie pour les Olympiques, mais a quitté lors du deuxième entracte après avoir accordé six buts sur 31 lancers. En remplacement, Rémi Poirier a été chancelant, donnant quatre filets aux Sea Dogs en seulement 11 tirs.

Joshua Roy s’est distingué offensivement avec une performance de quatre points. Josh Lawrence et Jérémie Poirier ont obtenu des doublés pour l’équipe locale.

L’Océanic blanchit les Voltigeurs

À Drummondville, Zachary Bolduc a réussi un tour du chapeau dans une victoire de 7 à 0 de l’Océanic de Rimouski contre les Voltigeurs.

Le gardien Ellis Colten a enregistré son premier blanchissage de la saison en repoussant 27 tirs.

Alexis Lafrenière s’est également illustré du côté des visiteurs en obtenant trois mentions d’aide.

Nathan Ouellet, Olivier Bourret, Maxime Collin et Nicolas Guay ont été les autres marqueurs de l’Océanic, qui a inscrit cinq buts en troisième période.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Rouyn-Noranda, Alexis Brisson a enfilé l’aiguille à deux reprises dans un gain de 6 à 2 des Huskies sur les Foreurs de Val-d’Or. Ses coéquipiers Simon Dubois-Tiberghen (1 but et 2 aides) et Alex Beaucage (3 aides) ont également joué des rôles importants dans la victoire.