Eli Manning se retire

Les Giants de New York ont annoncé, mercredi, que leur quart-arrière Eli Manning prenait sa retraite après une carrière de 16 saisons dans la NFL.

L’athlète de 39 ans tiendra une conférence de presse vendredi pour commenter la nouvelle, a rapporté le réseau ESPN.

Manning a remporté deux fois le Super Bowl (2008 et 2012) avec les Giants, auxquels il s’est joint en 2004. Le jeune frère de Peyton a ainsi passé toute sa carrière avec cette équipe. Il est d’ailleurs le quart-arrière ayant récolté le plus de verges (57 023) et de touchés (366) par la passe dans l’histoire de la formation new-yorkaise.

Le quart-arrière est l’un des cinq joueurs dans l’histoire de la NFL à avoir obtenu deux fois le titre de joueur le plus utile à son équipe au Super Bowl avec Joe Montana, Bart Starr, Tom Brady et Terry Bradshaw.

La saison dernière, Manning a essentiellement rempli les fonctions de substitut au jeune quart-arrière Daniel Jones. Au terme de la campagne, Manning a indiqué que ce rôle ne lui plaisait pas du tout.

Manning n’a obtenu que quatre départs au cours de la dernière campagne des Giants, qui ont été exclus des éliminatoires pour une troisième année consécutive.