À VOIR: Patrick Kane, auteur du but de la décennie

Le but marqué par Patrick Kane en prolongation du sixième match de la finale de la Coupe Stanley entre les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie, en 2010, a été choisi le but de la décennie, mercredi, par le site web de la Ligue nationale de hockey.

Cette réussite de Kane a non seulement procuré une victoire de 4 à 3 aux Hawks, mais leur a également permis de remporter la série. À voir dans la vidéo ci-dessus.

C’était alors la première fois en 49 ans que la formation de Chicago mettait la main sur la coupe Stanley. Elle a ensuite réédité l’exploit en 2013 et en 2015.

Les Hawks étaient en avance 3 à 2 contre les Flyers lors de ce sixième match, disputé à Philadelphie, lorsque Scott Hartnell a forcé la tenue d'une période supplémentaire en égalant la marque avec 3 min 53 s à faire au temps réglementaire.

Kane a dénoué l’impasse en déjouant le gardien Michael Leighton au début de la prolongation.