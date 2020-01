Un sondage peu flatteur pour Brendan Gallagher!

Pauvre Brendan Gallagher... non seulement est-il sur la touche, certains coéquipiers se sont payé sa tête à l’occasion d’un récent sondage publié mardi sur le site The Athletic.

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont récemment répondu à 10 questions (plus une ronde boni) posées aux athlètes par des journalistes du média.

Le nom de Gallagher est ressorti dans deux des pires catégories. D’abord, le petit ailier droit a eu la palme du joueur le moins susceptible de prendre l’addition aux sorties d’équipe à l’étranger.

«Gally» se sauve-t-il avant l’arrivée de la facture? D’après l’étude, le vote n’était pas serré du tout (68,75%).

«Je parie qu’il a encore le premier chèque de «per diem» qu’il a reçu. Il est probablement encore dans l’enveloppe», a ironisé un joueur.

La filière finlandaise ne semble pas épargnée non plus, puisqu’un membre de l’effectif a laissé entendre que les Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia et Artturi Lehkonen ont «un budget serré» en voyage.

«Tous les Finlandais. Ils ne paient jamais.»

«Aussi mauvais que Trump»

Puis le numéro 11 arrive en tête de liste pour le joueur ayant la pire coiffure avec 68,75% des voix. Les réactions n’offrent rien de bon pour l’égo de l’Albertain.

«C’est terrible, a dit un coéquipier en fronçant le nez. C’est presque aussi mauvais que les cheveux de Trump.»

Gallagher se classe toutefois deuxième dans des catégories plus édifiantes, notamment le plus difficile de soutirer la rondelle (18,75%), le meilleur lancer du revers (12,5%) en plus d’avoir une mention honorable parmi ceux qui maîtrisent l’art de l’insulte.

Par ailleurs, on découvre que Nick Suzuki fait un tabac dans les soirées karaoké (18,75%), Nate Thompson est celui qui passe le plus de temps à se coiffer (43,75%) et qu’un joueur du Tricolore n’a jamais vu le film culte «Slap Shot».