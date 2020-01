Australie: Osaka passe tranquillement au 2e tour

La tenante du titre Naomi Osaka, 4e mondiale, s'est tranquillement qualifiée pour le 3e tour de l'Open d'Australie en écartant mercredi, malgré un très fort vent, la Chinoise Saisai Zheng (42e) 6-2, 6-4 en 1h20.

«Ce que j'ai fait de mieux aujourd'hui? C'est de gagner le match», a analysé la Japonaise plutôt mécontente du jeu qu'elle a produit malgré sa victoire, car elle a craint un moment de se faire embarquer dans une troisième manche après avoir perdu deux fois son service dans la seconde manche.

À LIRE AUSSI: Tsitsipas avance au 3e tour sans jouer

Et le fait de défendre son titre à Melbourne ne change rien pour elle, si ce n'est que "les filles veulent me battre encore plus qu'avant", a-t-elle souligné.

Elle affrontera l'Américaine Coco Gauff (67e) ou la Roumaine Sorana Cirstea (74e) pour une place en huitièmes de finale.

Kvitova bataille

Petra Kvitova, 8e mondiale et finaliste l'an dernier, a dû batailler pour battre l'Espagnole Paula Badosa (97e) 7-5, 7-5 en 1h38, mercredi à Melbourne, mais elle sera bien au 3e tour de l'Open d'Australie.

La Tchèque, qui aura 30 ans le 8 mars, affrontera sa compatriote Barbora Krejcikova (128e et issue des qualifications) ou la Russe Ekaterina Alexandrova (28e) pour une place en 8es de finale.