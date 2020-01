Thierry Henry «clash» déjà avec Rémi Garde

On observe déjà des différences entre le style de Thierry Henry et celui de son prédécesseur Rémi Garde à la barre de l’Impact de Montréal.

Le camp d’entraînement du onze montréalais bat son plein à Orlando, et Frédérique Guay a remarqué certaines tendances à l'entraînement, lundi. Notre journaliste a été frappée par la volubilité du nouvel homme en poste. Elle en discute à l'émission «Les Partants» dans la vidéo ci-dessus.

«Je constate d’emblée que ça "clash" avec Rémi Garde, a-t-elle noté. Thierry Henry n’arrête pas de jaser. Il parle à tout le monde, il s’exprime beaucoup sur le terrain. Il dicte beaucoup les choses. Dès qu’il a un temps d’arrêt, il va voir un joueur, il s’entretient individuellement avec lui et il lui explique des trucs.»

«On l'a vu s'y prendre de la sorte avec Ballou Tabla et Anthony Jackson, [mais aussi avec le vétéran] Rod Fanni. Comme quoi, même si on est plus âgé et plus expérimenté, les conseils de Henry sont toujours les bienvenus.»

Disons que lorsque les ficelles proviennent d’une légende de la trempe de Henry, un joueur a tendance à les écouter attentivement. N’empêche, le Français est fort cordial selon Samuel Piette.

«C’est un mec super gentil, super sympathique. Tu vois qu’il a été un joueur. Il comprend comment on se sent. [...] C’est bien d’avoir un entraîneur qui comprend notre perspective», a mentionné le milieu de terrain québécois.

Le gardien Evan Bush souligne pour sa part que l’identité du club est mieux définie que par le passé, à ce stade-ci de la préparation.

«Nous essayons de dicter ce que nous souhaitons accomplir sur le jeu : comment nous allons conserver le ballon, où nous voulons le déplacer... Et si nous le perdons, comment nous allons le récupérer et mettre la pression sur l’autre équipe», a expliqué l'Américain.

«Les deux phases, offensive et défensive, sont probablement plus claires en ce moment qu’à pareille date lors des dernières années.»

Par ailleurs, le milieu Saphir Taïder s'entraînait à l'écart du groupe, mais il ne souffrirait que d'un virus.