Altidore sort de ses gonds

Le Toronto FC devra composer avec l’absence de son capitaine Michael Bradley pour au moins quatre mois, puisque celui-ci devra subir une intervention chirurgicale à une cheville mardi.

C’est ce que révélait le site internet «The Athletic», lundi.

Selon le directeur général de l’équipe torontoise Ali Curtis, le milieu de terrain vedette se serait blessé sévèrement lors la finale de la Coupe MLS perdue aux mains des Sounders de Seattle, au début du mois de novembre.

Le capitaine a apposé sa signature sur un contrat d’un an en décembre dernier. L’athlète de 32 ans était préalablement lié au club ontarien pour six ans. En 27 rencontres de la Major League Soccer la saison dernière, Bradley a marqué trois buts et a délivré une passe décisive, en plus d’être sur le terrain pendant 2372 minutes.

L’Américain ratera donc le camp d’entraînement de son équipe, les matchs préparatoires et près d’une dizaine de rendez-vous de la saison régulière de la MLS. Le Toronto FC amorcera sa saison le 29 février face aux Earthquakes, à San Jose.

Altidore critique l'organisation

La situation de Bradley a fait sortir de ses gonds l’attaquant Jozy Altidore, qui s’est même permis de critiquer l’organisation.

«À mon avis, cela a été mal géré», a-t-il indiqué au quotidien Toronto Sun.

«Il s’agit d’une blessure qui date d’il y a deux mois et ce n’est pas la première fois que cela arrive [...]. Nous avons vu le nombre de blessures augmenter dans ce club depuis 2018. Nous tentons d’améliorer ça, mais nous ne réussissons pas. Deux mois sont passés et il a son opération maintenant», a poursuivi Altidore.

L’Américain de 30 ans a même l’impression que le Toronto FC a laissé tomber son compatriote.

«C’est un gars qui prend soin de lui-même d’une façon incroyable. C’est un excellent professionnel qui repousse ses limites, celles du groupe et qui permet à tout le monde d’atteindre les plus hauts standards. Je trouve qu’il a été abandonné.»