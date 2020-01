Carey Price: près de 400 joueurs ont parlé

En dépit de ses ennuis cette saison, le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price a encore la cote auprès de ses pairs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce que révèle un sondage mené par The Athletic auquel près de 400 joueurs ont pris part.

À la question «À l’exception de votre gardien, qui choisiriez-vous comme partant lors d’un septième match de la finale de la Coupe Stanley?», 33% des répondants ont opté pour Price, ce qui place le vétéran de 32 ans au premier rang.

Cette saison, Price présente une fiche de 20-16-4, une moyenne de buts alloués de 2,84 et un taux d’efficacité de ,908. Mais ces statistiques, ordinaires selon ses standards, n’ont visiblement pas trop abimé sa réputation à travers le circuit.

«Il a été tellement bon pendant si longtemps. Tout le monde a des hauts et des bas, particulièrement à cette position, a fait valoir un joueur de la section Pacifique à The Athletic. Il trouve toujours le moyen de rebondir. Lors d’un septième match, peu importe ses performances lors des derniers mois, je pense qu’il peut juste livrer la marchandise. Et sa technique est tellement bonne. Il peut toujours miser là-dessus.»

Le Québécois Marc-André Fleury arrive pour sa part en deuxième position avec 23% des voix, devant Andrei Vasilevskiy (11%), Tuukka Rask (7%) et Jordan Binnington (7%).

Connor McDavid, roi de la LNH

Selon le même sondage, Connor McDavid est le meilleur joueur de la LNH de l'avis de ses collègues, et la lutte n'est même pas serrée.

Le prodige ontarien s'est vu attribuer ce titre par 63% des répondants, alors que son plus proche poursuivant, Nathan MacKinnon, a récolté 17% des voix. Sidney Crosby (15%) suit MacKinnon de très près.

David Pastrnak et Jack Eichel complètent le top 5 avec chacun 1% des voix.

Aleksander Barkov a été élu joueur le plus sous-estimé de la Ligue (22%), alors que Brad Marchand a été «couronné» joueur le plus salaud (29%).

«C'est dégeulasse de voir ce que la Ligue tolère avec Marchand. Il n'a aucun respect pour qui que ce soit. Ça me rend malade», a mentionné un joueur de la section Centrale à The Athletic.

Victor Hedman est pour sa part considéré comme le meilleur défenseur défensif du circuit (17%). Shea Weber (10%) arrive au deuxième rang dans cette catégorie

Sur une note plus légère, à la question «Avec quel joueur ne figurant pas dans votre équipe aimeriez-vous le plus boire de la bière?», «Alex Ovechkin» a été la réponse la plus populaire.

Un arbitre québécois méprisé

Si Wes McCauley est l'arbitre préféré des joueurs (71%), le Québécois Justin St-Pierre est le moins apprécié (42%) d'après le sondage.

The Athletic précise que l'échantillon est mince concernant les officiels, car moins de joueurs se sentaient en mesure de répondre, faute - entre autres - de connaître les noms des candidats.

Toutefois, il y en avait quelques-uns avec des opinions très arrêtées sur St-Pierre...

«St-Pierre est peut-être l'être humain le plus arrogant que j'ai vu. Honnêtement, c'est presque comme s'il haïssait les joueurs. Il traite tout le monde comme de la merde», a dit un joueur de la section Centrale à The Athletic.

«[St-Pierre] est le pire. De loin. De. Loin», estime un joueur de la section Métropolitaine.

«Je déteste devoir choisir [St-Pierre], car il sera probablement heureux de remporter ce titre», a indiqué un autre répondant de la section Métropolitaine.