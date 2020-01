Rudy Camacho prêt à repartir sur de nouvelles bases

L’Impact en était au troisième jour de son séjour en Floride, dimanche, et l’équipe a tenu plusieurs exercices avec le ballon, ce qui a plu aux joueurs alors que cette période de l’année est souvent vouée au conditionnement physique.

«C'est toujours mieux de bosser avec ballon que sans ballon, a commenté le défenseur français Rudy Camacho. Aujourd'hui on avait un atelier technique un peu plus amusant, mais bon, on travaillait aussi.»

À VOIR AUSSI | Cinq matchs préparatoires pour l'Impact

L’arrière de 28 ans, qui en sera à troisième saison avec l’équipe en 2020, se sent actuellement dans ses meilleures dispositions.

«Pour l'instant, ça commence bien, je suis prêt, bien dans la tête et physiquement aussi, a-t-il indiqué. On va partir sur une nouvelle saison avec des ondes positives.»

Le numéro 4 se plaît également à évoluer auprès des jeunes joueurs de l’académie qui ont été invités au camp de l’équipe.

«Pour leur âge, il y en a qui ne sont pas trop timides, c'est bien pour le groupe, a-t-il souligné. Ils continuent à montrer leur qualité et à monter en puissance comme tout le monde.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus. Les images sont une courtoisie de l’Impact de Montréal.