Les Bruins et les Penguins remettent ça cet après-midi, cette fois à Pittsburgh.

Les deux puissances de l’Est s’affronteront pour la deuxième fois de la semaine. Voyez ce match à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 12h30.

Jeudi, les Bruins se sont imposés 4-1 à Boston devant la bande à Sidney Crosby (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus).

Vendredi, les Penguins se sont repris avec une victoire de 2-1 en prolongation face aux Red Wings à Detroit. Les Bruins, eux, n’ont pas joué depuis leur rencontre contre les Penguins.

Crosby fait sentir sa présence depuis son retour au jeu après une absence de plus de deux mois en raison d’une hernie sportive qui a nécessité une opération et une longue convalescence. Il a marqué un but à ses trois premiers matchs et a amassé déjà six points.

Il avait d’ailleurs été l’unique buteur des «Pens» dans leur défaite contre les Bruins il y a trois jours.

La troupe de Bruce Cassidy mène la section Atlantique en vertu d’une fiche de 28-9-12 (68 points), six points devant le Lightning (29-15-4).

Les Penguins (30-13-5), eux, occupent le deuxième rang dans la section Métropolitaine avec 65 points, à six unités des Capitals (33-11-5).