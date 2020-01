Coup de tonnerre: un Québécois de retour à la WWE

Publié aujourd'hui à 11h00

Dans le registre des nouvelles que l'on attendait pas en ce début d’année, il y a l’embauche du Québécois Sylvain Grenier comme agent à la WWE.

Grenier, qui a fait partie de la compagnie de Vince McMahon de 2002 à 2007, remportant les titres par équipe de la WWE à quatre reprises, fait donc un retour avec l’organisation qui lui a donné sa première chance.

La question que tout le monde se pose est : comment a-t-il été approché pour le poste?

«Lorsque la WWE est venue à Montréal en avril 2019, je suis allé à la rencontre de Kevin Dunn (vice-président exécutif du contenu télévisuel) pour lui demander des images de la fois où j’ai remporté les titres par équipe au Centre Bell, explique Grenier. J’en avais besoin pour l’intro de ma nouvelle émission de télévision sur le fitness. On s’est mis à parler de choses et d’autres et il m’a mentionné que la compagnie cherchait des agents. Je venais d’avoir un enfant, je travaillais sur mon émission, je ne voulais pas me retrouver autant sur la route qu’auparavant. Mais il m’a dit que les choses avaient changé. La compagnie m’a ensuite invité à la première de SmackDown sur FOX à Los Angeles et quelques échanges plus tard, on avait une entente.»

Un début de carrière différent

Contrairement à plusieurs lutteurs et lutteuses, Grenier a débuté à la WWE pour ensuite lutter sur le circuit indépendant. En effet, Grenier est devenu lutteur après avoir rencontré un autre Québécois, Pat Patterson, sur un terrain de golf. Patterson, longtemps le bras droit de Vince McMahon, trouvait que Grenier avait le physique de l’emploi, alors qu’à l’époque la WWE cherchait surtout des gars musclés. Né le 26 mars 1977 à Varennes, Grenier avait été fan de lutte dans sa jeunesse avant de devenir mannequin et de voyager à travers le monde. Patterson lui avait suggéré de faire les auditions de l’émission Tough Enough en 2001, mais sa citoyenneté canadienne ne lui permettait pas d’y participer. Finalement, il a été invité à un camp d’entraînement et a été engagé. Il a été envoyé en Floride où il a appris les rudiments du métier sous la férule de Rocky Johnson, le père de Dwayne «The Rock» Johnson, décédé plus tôt cette semaine. Sur sa page Facebook, Grenier écrivait d’ailleurs que Rocky avait été un mentor pour lui.

Puis, en attendant d’avoir les papiers nécessaires afin de travailler légalement aux États-Unis, la WWE l’a envoyé à la NCW à Montréal pour quelque temps. Il a fait sa première apparition avec la WWE à Montréal en 2003 lors du PPV No Way Out, alors qu’il était l’arbitre spécial du match revanche entre Hulk Hogan et The Rock. Il a ensuite fait partie du match entre Hogan et Vince McMahon à WrestleMania XIX.

Quelques semaines plus tard, il faisait équipe avec René Duprée dans un duo surnommé «La Résistance». Rob Conway s’est par la suite joint à l’équipe. Si Grenier avait remporté les titres par équipe à une reprise avec Duprée, il les remportera trois autres fois avec Conway, dont une toute spéciale, le 31 mai 2004, devant les siens au Centre Bell. Cependant, après que l’équipe eut été séparée dans les scénarios, la carrière de Grenier ne fut plus jamais la même et en 2007, son association avec la WWE se terminait d’un commun accord. Il a par contre toujours gardé de bonnes relations avec la compagnie.

Sans l’aide de Pat Patterson

Grenier apprend maintenant les rudiments de son nouveau métier. Il a débuté lundi dernier alors que Raw était présenté à Lexington dans le Kentucky. La lutte a changé depuis son départ de la WWE, alors que les matchs sont plus rapides, avec plus d’action et moins de prises permettant de reprendre son souffle. Mais l’expérience qu’a acquise Grenier au cours des 10 dernières années pourront l’aider. Après son départ de la WWE, il s’est rapidement retrouvé derrière un micro comme commentateur de la TNA avec Marc Blondin. Le duo, avec Jean-François Kelly, a aussi fondé une promotion de lutte, la TOW, et a même tenté de relancer la lutte au Québec avec des enregistrements télés. Puis, tout récemment, il a acquis une certaine expérience de producteur et de concepteur d’émissions pour son plus récent projet «Le Fit Show». Toute cette expérience, en plus de celle acquise à la WWE, viendra certes lui prêter main-forte dans ses nouvelles fonctions.

«Mon rôle, c’est de faire du "fine tuning", de "twister" juste un peu les idées des gars. Si Vince veut qu’un message particulier sorte d’un match, bien mon rôle est de faire ce lien-là avec les lutteurs, explique-t-il. Pour l’instant, je suis en training. Mais éventuellement, je vais être affecté à l’équipe rouge ou l’équipe bleue, Raw ou SmackDown. Je vais faire une émission de télé par semaine, tous les PPV et une fois par mois, je vais faire la tournée des "house shows.»

Dans tout ça, Pat Patterson dans tout ça - celui qui a une relation presque père-fils avec Grenier - a-t-il eu son mot à dire dans l’embauche?

«Pas du tout, répond Grenier. Il ne le savait même pas, pas avant que ce soit officiel!»

Il est quand même difficile de ne pas faire un parallèle entre les deux, alors que Grenier devient le premier Québécois à obtenir un rôle en arrière-scène à la WWE depuis les années 80 et 90. À l’époque, Patterson, René Goulet et Terry Garvin, trois Québécois, avaient des rôles importants dans les coulisses de la WWF.

L’ancien champion par équipe ajoute donc son nom à la liste de Québécois qui nous représentent à la WWE, liste qui inclut Patterson (à titre de consultant), Raymond Rougeau et Jean Brassard (commentateurs), Kevin Owens, Sami Zayn, Maryse Ouellet, Matt Martel et Chase Parker.

Matchs de la semaine

1) Tyler Bate c. Jordan Devlin

2) Kay Lee Ray c. Toni Storm c. Piper Niven

3) Gallus c. Grizzled Young Veterans c. Imperium c. Andrews & Webster

Vidéo de la semaine

Invasion de Undisputed Era à Blackpool

Résultats rapides

Blackpool, Angleterre

· Eddie Dennis a battu Trent Seven

· La championne féminine NXT UK Kay Lee Ray a défait Toni Storm et Piper Niven dans un match triple menace

· Tyler Bate a vaincu Jordan Devlin

· Les champions par équipe Gallus ont battu Imperium, les Grizzled Young Veterans et Mark Andrews et Flash Morgan Webster dans un match d’échelles quadruple menace

· Le champion NXT UK Walter a vaincu Joe Coffey

Vidéo de la semaine

La tension monte entre Becky Lynch et Asuka

Résultats rapides

Lexington, Kentucky

· Drew McIntyre a battu AJ Styles et Randy Orton dans un match triple menace

· Ricochet a défait Mojo Rawley

· Charlotte Flair a vaincu Sarah Logan

· Bobby Lashley, acc. par Lana a battu Rusev

· Les Vikings ont défait les frères Singh

· Aleister Black a vaincu Buddy Murphy

· Erick Rowan a battu un lutteur non-identifié

· Seth Rollins et AOP ont défait Big Show, Kevin Owens et Samoa Joe

Vidéo de la semaine

Ciampa et Gargano font front commun

Résultats rapides

Winter Park, Floride

· Matt Riddle et Pete Dunne ont battu Flash Morgan Webster et Mark Andrews pour avancer dans la Classique Dusty Rhodes

· Grizzled Young Veterans ont défait Kushida et Alex Shelley pour avancer dans la Classique Dusty Rhodes

· Isaiah Scott a vaincu Tyler Breeze et Lio Rush dans un match triple menace

· Bianca Belair a remporté une bataille royale pour devenir l’aspirante numéro un au titre

Vidéo de la semaine

Voici les meilleurs moments de la semaine

Résultats rapides

Blackpool, Angleterre

· Joseph Conners a battu A-Kid

· Dave Mastiff a défait Kassius Ohno

Vidéo de la semaine

Lacey Evans est en mission!

Résultats rapides

Greensboro, Caroline du Nord

· John Morrison, acc. par Le Miz a battu Big E, acc. par Kofi Kingston

· Les Usos a défait le Revival

· Lacey Evans a vaincu Bayley

· Alexa Bliss, acc. par Nikki Cross a battu Sonya Deville, acc. par Mandy Rose

· Roman Reigns a défait Robert Roode dans un match de tables

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

