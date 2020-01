Toujours installés au sommet de la section Atlantique, les Bruins ont profité d’un retour à domicile, plus tôt cette semaine, pour retrouver un peu de vigueur.

«Nous sentons que nous sommes des gagnants dans ce vestiaire, mais il faut se préparer à gagner, il faut compétitionner et respecter le processus pour avoir du succès, a rappelé l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, après une victoire de 4 à 1 face aux Penguins de Pittsburgh, jeudi. Je pense que nous venons de faire un premier pas pour retrouver qui nous sommes.»

Il n’aura fallu que deux défaites consécutives à l’étranger pour engendrer une remise en question chez les Bruins, qui affronteront à nouveau les Penguins, mais à Pittsburgh, ce dimanche.

Or, la réalité demeure que la formation de Boston a beaucoup plus de succès à domicile depuis le début de la saison. Les Bruins affichent effectivement un dossier de 16-2-9 au TD Garden. Seulement deux défaites en temps réglementaire en 27 matchs soit : le 7 décembre contre l’Avalanche du Colorado et le 4 janvier face aux Oilers d’Edmonton. Sur la route, Boston présente plutôt une fiche de 12-7-3.

Travailler en équipe

Le Québécois Patrice Bergeron était tout aussi soulagé que son entraîneur à la suite de la victoire contre les Penguins et espèrent que les Bruins pourront obtenir un résultat similaire à Pittsburgh.

«Tu affrontes une équipe qui joue du bon hockey, c’est un gros défi, a indiqué Bergeron. Je pense que nous avons bien répondu... L’objectif est de s’améliorer comme équipe. Je pense que c’est de cette façon que nous devons compétitionner.»

Entre les deux duels face aux Bruins, les Penguins ont pour leur part profité de la soirée de vendredi pour ajouter deux points au classement à la suite d’une victoire de 2 à 1 face aux Red Wings, à Detroit.

À propos des Bruins, ils ont soumis le nom du vétéran David Backes au ballottage, vendredi. Celui-ci n’a pas été réclamé et se rapportera au club de Providence, dans la Ligue américaine.