Les Oilers n’ont aucune pitié pour Raanta

L’attaque des Oilers n’y a pas été de main morte avec Antti Raanta, samedi, à Edmonton, déjouant le gardien à six reprises dans un gain de 7 à 3 contre les Coyotes de l’Arizona.

Le portier de 30 ans a cédé sa place à Adin Hill au troisième engagement, après avoir reçu seulement 18 tirs. Il s’agissait d’un retour au jeu pour Raanta, qui était blessé au bas du corps depuis le 10 janvier.

Hill a été parfait en une période de travail, repoussant les huit tentatives des joueurs des Oilers.

Connor McDavid a inscrit deux buts dans la victoire, mais il n’a pas été le meilleur pointeur des siens. En effet, Riley Sheahan s’est illustré en obtenant un but et trois mentions d’aide.

Devant la cage de la formation albertaine, Mike Smith a repoussé 27 des 30 tirs dirigés dans sa direction.

Encore de l’espoir pour l’Avalanche

À Denver, l’Avalanche du Colorado s’est approchée à huit points des Blues de St. Louis et du premier rang de la division Centrale, en raison d’une victoire de 5 à 3 aux dépens de la formation du Missouri.

En retard 2 à 1 au deuxième tiers, les «Avs» ont inscrit trois buts sans réplique, dont ceux de Cale Makar et Andre Burakovsky à 22 secondes d’intervalle.

La réussite de ce dernier a chassé Jordan Binnigton du match, lui qui a accordé quatre buts sur 11 lancers en 36 min 48 s de temps de jeu.

En remplacement, Jake Allen a arrêté les six tirs auxquels il a fait face.

Dans le camp des visiteurs, Alex Pietrangelo, David Perron et Ryan O’Reilly se sont occupés de la production offensive en récoltant deux points chacun.

Philipp Grubauer a stoppé 21 des 24 lancers dirigés vers lui pour obtenir la victoire.

Une première pour Brady contre Matthew

Brady Tkachuk a eu le dessus sur son frère Matthew pour la première fois en quatre affrontements dans la Ligue nationale de hockey, samedi, alors que les Sénateurs d’Ottawa ont défait les Flames de Calgary 5 à 2 au Centre Canadian Tire.

C’est d’ailleurs le cadet des frères Tkachuk qui a ouvert la marque au premier tiers. Brady a aussi ajouté une mention d’aide sur le troisième but des siens, compté par Connor Brown.

Pour sa part, Matthew a été blanchi de la feuille de pointage. Le premier but des Flames est venu de la palette de Mark Jankowski, alors qu’il restait moins de six minutes à faire au match et que les «Sens» profitaient déjà d’une avance de quatre buts.

Chris Tierney, Colin White et Vladislav Namestnikov ont été les autres buteurs de la formation ottavienne, tandis que Noah Hanifin a inscrit l’autre filet des Flames.

Marcus Hogberg a été brillant devant la cage des Sénateurs, réalisant 40 arrêts. Son vis-à-vis, David Rittich, a accordé quatre buts sur 20 lancers.