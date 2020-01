Un visage connu pour diriger les Astros?

L’ancien gérant des Blue Jays de Toronto John Gibbons devait rencontrer l’organisation des Astros de Houston, jeudi, pour leur poste d’entraîneur-chef à combler.

C’est ce qu’ont rapporté divers médias, dont le réseau FOX 26.

Gibbons, 57 ans, a dirigé 11 ans dans les grandes ligues, tous dans la Ville Reine. Il a présenté une fiche de 793-789, menant notamment les Jays vers deux participations à la série de championnat de la Ligue américaine. Ayant effectué deux séjours à Toronto, il a été à la barre du club de 2013 à 2018 au cours de son second règne.

La formation texane a congédié son directeur général Jeff Lunhow et son pilote A.J. Hinch plus tôt cette semaine, peu après que le baseball majeur leur eut imposé chacun une suspension d’un an relativement à un scandale de vol de signaux.

Outre Gibbons, les Astros ont aussi de l’intérêt pour Buck Showalter, qu’ils ont rencontré mercredi, d’après le site The Athletic.