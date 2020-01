Un nouveau mariage entre l’Impact et le soccer d’ici

L'Impact de Montréal et Soccer Québec ont annoncé jeudi un nouveau partenariat afin d'améliorer la progression du sport au Québec.

Le principal volet de cette entente implique l'acquisition à long terme des droits commerciaux et marketing de la fédération québécoise par le club montréalais jusqu'à la Coupe du monde de la FIFA en 2026 en Amérique du Nord.

Le tout permet désormais à l'Impact et Soccer Québec de faire front commun afin de promouvoir et de soutenir la croissance continue du soccer dans la province. Cette entente entre une équipe professionnelle et le sport amateur est une première au pays.

Dans le secteur sportif, le nouveau programme du Centre d'identification et de perfectionnement de l'Impact (CIP), qui inclut le Club de soccer de Boucherville, le Club de soccer Mont-Royal Outremont, le Club de soccer St-Lazare Hudson, l'Association de soccer de Saint-Lambert et le Club de soccer le Mistral de Sherbrooke, harmonisera son fonctionnement aux critères du programme de reconnaissance des clubs de la fédération.

Il y aura également une collaboration systématique entre les deux organisations dans l'éducation des entraîneurs avec une Journée IMFC pour les entraîneurs de haut niveau et une participation annuelle au stage des entraîneurs. De plus, dans le cadre de ce partenariat, l'Académie de l'Impact poursuivra sa surveillance du talent lors des principaux événements soccer à travers la province.

«Cette entente représente l'union entre deux incontournables du soccer au Québec et cette coopération historique nous semblait tout à fait normale, a souligné le président et chef de la direction du Bleu-Blanc-Noir, Kevin Gilmore, dans un communiqué. L'Impact de Montréal et ses joueurs inspirent les jeunes Québécois et Québécoises à jouer au soccer. Soccer Québec crée les plateformes et encadre les jeunes qui aspirent à devenir de grands joueurs ou joueuses de soccer. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant travailler ensemble afin de faire de cette province une force réelle dans le soccer amateur et professionnel.»

«C'est un grand jour pour le soccer québécois, a ajouté le président de la fédération provinciale, Pierre Marchand. Soccer Québec est très heureuse d'unir ses forces avec celles de l'Impact, partenaire qui nous apparaissait plus que naturel. Ce partenariat permettra de développer un soccer plus fort et populaire au Québec. Un tel partenariat profitera à tous les amateurs du ballon rond et la force de cette union rejaillira sur tous nos membres.»

Déjà des liens

Un premier partenariat entre les deux entités avait d'ailleurs été mis en place en 2015 afin de reconnaître l'Académie comme principale solution de développement pour les joueurs québécois ayant le plus haut potentiel. Depuis sa fondation en 2011, 17 joueurs de ses rangs ont signé un contrat avec la première équipe du club et un total de 43 joueurs ont signé des contrats comme joueurs professionnels ici ou ailleurs. Six joueurs de l'Académie ont été invités au camp d'entraînement 2020 de l'Impact.

Soccer Québec compte plus de 200 000 membres, répartis en joueurs, entraîneurs, arbitres et bénévoles.