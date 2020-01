Mathieu Perreault explose de colère!

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mathieu Perreault n’y est pas allé de main morte pour exprimer sa colère à l’égard de la décision de la Ligue nationale de ne pas suspendre Jake Virtanen, des Canucks de Vancouver.

Celui-ci a asséné un coup de coude à la tête du Québécois durant la première période du match de mardi au Manitoba. Aucune pénalité n’a été imposée à la suite de la séquence et l’absence de sanction n’a guère surpris Perreault, qui a préféré se défouler en présence des médias, jeudi.

«La sécurité des joueurs, mon c**! Je prendrai le dossier en main et la prochaine fois, je vais lui donner un coup de bâton sur la tête. Et je ne devrais pas être puni, a-t-il vociféré.

«Je ne peux pas vraiment me protéger si la ligue ne le fait pas. Je suis le joueur le plus petit sur la glace, donc je ne peux pas me battre contre n’importe quel gars. Le prochain qui posera un tel geste à mon égard aura droit à mon cr*** de bâton et je ferai mieux de ne pas être suspendu.»

Perreault a récolté six buts et autant de mentions d’aide pour 12 points en 41 parties cette saison. Le patineur de 5 pi et 10 po a subi une commotion cérébrale plus tôt dans la campagne en encaissant un coup de Joel Farabee, des Flyers de Philadelphie.

Voyez dans la vidéo ci-dessus le geste de Virtanen à l'endroit de Perreault.