Marc Bergevin sur le point de décider du sort des Canadiens

C’est la semaine prochaine qu’on saura la direction que prendra Marc Bergevin pour la fin de la saison 2019-2020 des Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Victime d’un revers sans appel de 4-1 aux mains des Blackhawks de Chicago mercredi, à domicile par-dessus le marché, le CH rend visite aux Flyers à Philadelphie avant de revenir à Montréal pour un match contre les Golden Knights de Vegas.

Après cet affrontement contre les Knights, qui viennent de congédier leur entraîneur-chef Gerard Gallant, un ancien adjoint à Montréal, c’est là que Bergevin décidera du sort de sa formation, selon ce qu’a indiqué le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, mercredi à l’émission Dave Morissette en direct.

Le CH disposera d’un congé de huit jours une fois passé le match contre Marc-André Fleury et sa bande.

«Marc Bergevin a laissé savoir à tout son groupe qu’on allait réévaluer à ce moment-là si on allait devenir vendeur», a dit Lavoie.

«Avec la défaite contre les Blackhawks, s’il survient une autre défaite face aux Flyers ou au Golden Knights, c’est une équipe qui va devenir vendeuse assez rapidement.»

«Il va y avoir des transactions. Est-ce que ce seront des transactions majeures? Non.» - Renaud Lavoie

Au moment d’écrire ces lignes, le Tricolore montrait un dossier de 20-21-7, bon pour 47 points et le 13e rang de l’Association de l’Est.

Le CH étant distancé déjà neuf points des Flyers de Philadelphie et des équipes repêchées en vue des séries, et à neuf points des Maple Leafs de Toronto au troisième rang de la section Atlantique, il semble clair, avec 34 matchs à disputer au calendrier régulier, il semble clair que la concession montréalaise ratera les éliminatoires pour une troisième année consécutive et une quatrième fois en cinq campagnes.