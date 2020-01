Les joueurs du CH ne «tankent» pas, mais...

À première vue, envoyer Charlie Lindgren servir de chair à pâté pour les Blackhawks de Chicago est une décision douteuse dans le contexte où chaque moindre point est crucial à la survie des Canadiens de Montréal en cette saison 2019-2020...

Dans les faits, la manœuvre de Claude Julien est symptomatique d’une forme d’abandon de la direction. En quelque sorte, l’état-major tricolore hisse le drapeau blanc et ne fera pas de sacrifices inutiles pour essayer de faire passer l’équipe en séries éliminatoires – un scénario de plus en plus improbable.

Vous voyez peut-être apparaître le mot anglais tank en surbrillance dans votre esprit. L’expression est un peu forte, selon Jean-Charles Lajoie.

«On ne fait pas exprès de perdre, on ne tank pas. Les joueurs ne font pas exprès de perdre, mais les dirigeants prennent des décisions conséquentes avec pour plan de ne pas se casser les couilles pour entrer en séries éliminatoires, c’est-à-dire abîmer l’avenir qu’on essaie de construire», a expliqué l’animateur de TVA Sports à son émission JiC, jeudi.

«On laisse le coach en place, on le laisse mettre le quatrième gardien de but de l’organisation, sous le prétexte de deux matchs en deux soirs, alors qu’on ne peut plus se permettre de perdre.»

Congédiement?

Julien a vu Lindgren concéder quatre buts sur 28 tirs dans un match atroce, perdu 4-1 contre les «Hawks» à Montréal. Le réserviste de Carey Price a peut-être montré qu’il n’a pas encore l’étoffe d’un gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH). Et L’entraîneur-chef a peut-être compris qu’il vit sur du temps emprunté à Montréal.

«Vous tentez de croire qu’il y a situation d’urgence et qu’il y a encore de l’espoir. Ce n’est pas le cas. Idem pour l’entraîneur-chef Claude Julien», a insisté Jean-Charles Lajoie.

«Si les Canadiens voulaient vraiment entrer en séries éliminatoires, en avril, ils auraient fait comme Nashville, comme Vegas, comme Toronto, même comme Calgary ou San Jose : ils auraient procédé à un changement d’entraîneur.» - Jean-Charles Lajoie

Aucun mouvement

Selon l’animateur, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de mouvement initié par Marc Bergevin d’ici la date limite des transactions.

«Quand il y a urgence, qu’on ne veut pas rater les séries et qu’on est encore vivant, on bouge. L’an dernier, le directeur général n’a pas bougé à la date limite des transactions. Il nous a expliqué que nous voyions le classement, mais que lui voyait l’ensemble du portrait et ne trouvait pas utile de bouger pour la peine.

«Est-ce que ses actions de cette année ne démontrent pas exactement le même constat – à partir de celle de garder Claude Julien, dont la tête est réclamée?»

Avant le match de jeudi contre les Flyers à Philadelphie, les Canadiens (20-21-7, 47 points) figuraient au 13e rang de l’Association de l’Est, à neuf points d’une place en éliminatoires.