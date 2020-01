Les Bruins, une équipe unie?

Le gardien des Bruins Tuukka Rask a subi une commotion cérébrale, mardi, à la suite d’un coup de coude d’un joueur des Blue Jackets. Toutefois, aucun coéquipier n’a daigné le venger.

Dans son segment La mise en échec, Renaud Lavoie souligne le fait qu’«à Boston, on se demande si ce groupe-là est vraiment unit.»

Il pense que dans la tête des Bostoniens, «non seulement c’est inacceptable, mais c’est un signe qu’il n’y a pas d’unité.»

Même au sein de l’organisation, l’inaction des joueurs n’est pas passée inaperçue. Si bien que le gros attaquant Brett Ritchie a été soumis au ballotage, sans être réclamé par l’une des trente autres formations du circuit Bettman.

Selon notre expert, à six pieds quatre pouces et 220 livres, Ritchie aurait dû venir à la défense de son gardien numéro un. Il rappelle qu’au mois de décembre, dans une partie contre les Capitals, Torey Krug et Charlie McAvoy se sont fait malmener toute la journée et que le gros attaquant est aussi resté sans rien faire.

«Le fait qu’il n’ait eu aucune réaction sur la patinoire, le fait que Brett Ritchie s’en foute complètement, on a dit; ‘’ça va être Providence’’.»

Voyez le segment de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.