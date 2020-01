Le Lightning, comme une «tondeuse»

Le Lightning de Tampa Bay a connu une première moitié de saison 2019-2020 en dents de scie. Toutefois, depuis Noël, la formation de Jon Cooper a vraiment pris son erre d’aller.

Après la rencontre du 21 décembre dernier, les «Bolts» avaient une modeste fiche de 17-13-4 et étaient au plus fort de la course aux séries éliminatoires.

Un peu plus de trois semaines plus tard, la formation de la Floride a maintenant un dossier de 28-14-4 et n’est plus qu’à six points des Bruins de Boston, au sommet du classement de la section Atlantique.

Le Lightning a remporté 11 de ses 12 derniers duels.

L’animateur de l’émission Les Partants Jean-Philippe Bertrand a d’ailleurs comparé l’équipe à une «tondeuse», qui est difficile à faire démarrer, mais qui fonctionne très bien une fois en marche. Une comparaison colorée et corroborée par l’entraîneur des gardiens de but de l’équipe, Frantz Jean, jeudi.

«Le sport, c’est tellement basé bien souvent sur la confiance, a analysé Jean. Quand ton équipe est en confiance, il y a une certitude dans son jeu et une croyance au sein de l’équipe, que peu importe comment le match va se dérouler, que tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu et te mettre dans une situation où tu vas pouvoir gagner le match.

«Quand tu es dans une séquence de défaites, c’est la même chose, mais de l’autre côté. Tu arrives et toutes les petites erreurs que tu fais, la rondelle se retrouve dans le fond du filet. Les gars sont nerveux, ton exécution n’est pas à point. Quand tu gagnes, c’est complètement différent. [...] C’est contagieux.

«Présentement, on est dans une séquence où la confiance est à son meilleur. On appelle ça une assurance. En anglais, c’est le mot "swag". Et les autres équipes la sentent quand ils viennent jouer contre toi.»

Au cours de cette séquence de 12 matchs, le Lightning n’a accordé que 21 buts, réussissant deux jeux blancs consécutifs.

