La relève s’est levée chez les Flyers de Philadelphie

Les blessures sont aussi venues hanter les Flyers de Philadelphie en cette période cruciale du calendrier, mais contrairement au cas du Canadien, les espoirs de l’organisation ont su combler l’absence d’éléments importants dans la formation.

Pas moins de 11 recrues ont obtenu une audition depuis le début de la saison et la plupart ont su répondre à l’appel dans les moments opportuns.

C’est le cas notamment des défenseurs Philippe Myers et Travis Sanheim, âgés de 23 et 22 ans respectivement. Ils ont contribué à la relance de l’équipe après un récent périple désastreux dans l’Ouest américain, où l’équipe a subi quatre défaites en cinq rencontres.

Peu de marge de manœuvre

En pleine course pour une place en séries éliminatoires, les Flyers n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce contexte où chaque organisation souhaite obtenir du renfort pour attaquer le dernier droit de la saison.

Selon le site CapFriendly.com, les Flyers ne sont qu’à 600 000 $ du plafond salarial. C’est bien peu pour tenter d’obtenir un joueur d’impact, à moins qu’ils sacrifient quelques éléments de leur formation actuelle pour y parvenir.

La LNH a fixé au 24 février la date limite des échanges.

«C’est certain qu’il faudra inclure plusieurs joueurs dans une éventuelle transaction, a fait savoir Chuck Fletcher, à sa première saison complète dans le rôle de directeur général des Flyers. Il est très difficile, vous en conviendrez, de donner un choix de quatrième ronde pour obtenir un joueur dont le salaire est de quatre millions de dollars ou plus.»

«Mais si le besoin se fait sentir, a-t-il indiqué à des confrères de Philadelphie en début de semaine, nous prendrons les moyens pour améliorer notre équipe.»

Un Québécois en mission

Parmi les jeunes qui tentent de faire valoir leurs droits chez les Flyers se trouve l’attaquant de 23 ans Nicolas Aubé-Kubel.

Quoique né en Alberta, le choix de deuxième ronde (48e au total) des Flyers lors de la séance de repêchage de 2014 a déménagé à Sorel quand, à l’âge de 2 ans, ses parents se sont séparés.

Après avoir fait ses classes pendant quatre ans avec les Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Aubé-Kubel a fait le saut chez les professionnels.

Depuis son rappel, le 14 décembre, il a disputé 15 des 16 matchs de son équipe, montrant une fiche de deux buts et deux passes. L’an passé, il avait été blanchi de la feuille de pointage lors de ses neuf premières rencontres dans la LNH.

«Je me sens de plus en plus intégré à cette équipe, a-t-il indiqué en entrevue au Journal, jeudi après-midi. Alain Vigneault me fait confiance en me jumelant à de bons joueurs [en l’occurrence, James van Riemsdyk et Scott Laughton].»

«Je veux aider cette équipe à accéder aux séries éliminatoires, a-t-il ajouté, et je sais ce que j’ai à faire. C’est en jouant régulièrement que je vais améliorer mon jeu. Mon apprentissage se poursuit.»

Éloges de Vigneault

«Il n’y a aucun doute que les jeunes joueurs ont été appelés à contribuer davantage lorsque la liste des blessés s’est allongée, a dit Alain Vigneault, à sa première saison derrière le banc des Flyers. Et, dans l’ensemble, ils ont bien répondu.»

«Nicolas est l’un de ceux-là, a-t-il fait remarquer. On voit qu’il veut faire sa marque dans le grand circuit. C’est un jeune homme qui a un bon sens du hockey, avec un beau coup de patin et un lancer redoutable.»

«Certes, il a le talent pour réussir dans la LNH. La question est maintenant de savoir s’il va pouvoir réunir tous les ingrédients pour avoir une carrière fructueuse. Le temps va le dire.»

«J’ai vu des joueurs moins talentueux percer dans la LNH, mais aussi, à l’inverse, certains plus doués n’y ont pas fait long feu. Disons toutefois que c’est prometteur dans son cas.»