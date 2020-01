Kovalchuk prend de la valeur...

Ilya Kovalchuk a réalisé un doublé dans l'uniforme des Canadiens de Montréal, jeudi.

Placé à la gauche du filet d’Alex Lyon en deuxième période, l’attaquant n’a eu qu’à pousser le disque au fond du filet, 11 secondes avant le troisième but du CH.

Puis, en troisième période, le numéro 17 a marqué un comme lui seul sait le faire : un vrai laser! Tout un lancer pour permettre à Kovalchuk de marquer son troisième but dans l'uniforme des Canadiens, mais aussi son septième points en sept matchs pour Montréal. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le Tricolore a acquis le Russe comme joueur autonome, lui dont le contrat avec été racheté par les Kings de Los Angeles plus tôt dans la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH). L’entente de l’ailier avec les Canadiens n’est pas très lourde financièrement, avec un salaire de seulement 700 000 $.

Or, la renaissance du vétéran de 36 ans pourrait bien intéresser d’autres équipes du circuit à l’approche de la date limite des transactions, tandis que l’exclusion des Canadiens en vue des séries devient de plus en plus probable.

«Kovy» pourrait aussi bien être en train de se monter un bel argumentaire pour signer un nouveau contrat beaucoup plus intéressant sur le plan monétaire quand il redeviendra joueur autonome sans compensation, à l’été.