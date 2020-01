Vent de renouveau dans la LNH

L’époque où les équipes de l’Ouest faisaient trembler celles de l’Est dans la Ligue nationale de hockey est maintenant révolue.

En examinant les confrontations entre les clubs des deux associations depuis le début de la saison, il est clair que la balance penche désormais vers l’Est. Les formations de cette conférence ont une fiche combinée de 144-102-35 contre l’Ouest en 2019-2020 jusqu'ici.

Le Canadien de Montréal fait partie de celles qui ont le plus de succès contre l’Ouest, car sa fiche est de 10-7-0, mais de 10-13-7 face à ses rivaux de l’Est.

Des équipes comme les Penguins de Pittsburgh et les Hurricanes de la Caroline doivent carrément leur place provisoire en séries éliminatoires grâce à leurs gains aux dépens de l’Ouest. Les Penguins ont une fiche déficitaire contre l’Est (9-8-3), mais ils sont imbattables face à l’Ouest (20-4-2), tout comme les Hurricanes (14-14-1 face à l’Est, mais 13-3-1 contre l’Ouest).

Les Red Wings de Detroit aimeraient sûrement revenir dans l’autre conférence, puisqu’ils ont plus de victoire contre l’Ouest (7-11-3) que contre l’Est (5-21-0). Et si on exclut les trois victoires aux dépens du CH, l’équipe du Michigan n’a que deux victoires contre ses adversaires de son association.

À l’opposé, les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie en arrachent contre l’Ouest par rapport aux rivaux de sa conférence. Le club de New York a trois fois moins de victoires face à l’autre conférence (21-7-2 contre 7-6-2). Et c’est le jour et la nuit pour la formation de la Pennsylvanie qui a un dossier de 18-5-4 contre l’Est, mais de 6-11-2 contre l’Ouest.

De l’autre côté du continent, seuls l’Avalanche du Colorado (11-4-3), les Oilers d’Edmonton (14-6-2), les Flames de Calgary (11-6-2) et les Canucks de Vancouver (12-8-1) connaissent du succès contre l’Est.

Signe des temps, les trois équipes de la Californie ne font plus peur à personne puisque les Sharks de San Jose, les Kings de Los Angeles et les Ducks d’Anaheim ont tous une fiche perdante contre l’Est.