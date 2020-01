Un congédiement «difficile à croire»

L’attaquant des Panthers Jonathan Huberdeau connaît bien Gerard Gallant pour avoir évolué sous ses ordres autant dans la LNH que dans les rangs junior et il s’expliquait bien mal, mercredi, le congédiement de celui qu’il considère comme un ami.

Gallant a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef par les Golden Knights de Vegas alors que l’équipe, globalement, semble plutôt bien se porter. En entrevue à «JiC», Huberdeau a avoué que la décision des Knights l’a «vraiment surpris».

«Gerard est un bon ami quand il n'est pas mon entraîneur et je suis vraiment triste de le voir partir, a admis Huberdeau. Sûrement qu'on va en savoir plus dans les prochains jours, mais pour l'instant c'est difficile à croire, surtout qu'il a était à trois points de la première place.»

Selon le Québécois, même les joueurs des Golden Knights sont dans l’incompréhension.

«Les joueurs, c'est certains qu'il l'aiment, a-t-il indiqué. J'ai lâché un petit texto à (Jonathan) Marchessault et il ne comprenait pas lui non plus. Les joueurs ne savent pas trop et j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les prochains jours.»

S’il est aimé de ses joueurs, Gallant tend parfois à irriter ses patrons.

«Il veut faire la job comme il le veut et des fois, peut-être, lui et le propriétaire ne s'entendent pas bien. C'est ce que je pourrais dire», a prudemment avancé Huberdeau.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.