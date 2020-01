«Nacho» est frustré, mais ça ira

Est-ce que le capitaine de l’Impact, Ignacio Piatti, était heureux de se présenter au camp d’entraînement de l’équipe, mardi?

Le vétéran, qui a encore fait l’objet de rumeurs en tout genre au cours des dernières semaines, n’a pas donné l’impression de nager dans le bonheur, notamment lorsqu’il a rencontré les journalistes.

Selon son ancien coéquipier Hassoun Camara, il y a de bonnes chances que le moral de «Nacho» ne soit pas au beau fixe, mais il ne faut pas s’en inquiéter pour autant.

«On sent qu'il y a une certaine frustration c'est sûr, on le sait, c'est un secret de polichinelle de se dire aujourd'hui que Nacho avait peut-être des envies d'ailleurs. C'est possible, c'est les aléas du sport de haut niveau», a expliqué l’ancien défenseur de l’Impact, désormais analyste soccer à TVA Sports, lors de son passage à «JiC».

«C'est sûr que ce sont des choses qui traînent comme un boulet aujourd'hui, mais ça va passer, a poursuivi Camara. Ça va passer pourquoi? Parce que Nacho est un grand professionnel. Je peux vous dire qu'à partir du moment où il est sur le terrain, il fait abstraction de ces choses et fait en sorte d'aider l'équipe. Il l'a prouvé depuis le début et je peux vous le garantir.»

L’ancien numéro 6 a aussi discuté, durant son intervention, du cas Ballou Tabla, des débuts de Thierry Henry à la barre de l’équipe et des besoins de celle-ci en matière de recrutement d’ici le début de la saison.

