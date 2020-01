La raison pour laquelle le 3e but des Blackhawks a été accordé

Le troisième but des Blackhawks de Chicago, marqué par Alex DeBrincat en deuxième période du match contre les Canadiens à Montréal, a été accepté malgré les apparences de controverse.

L’entraîneur-chef du CH, a vivement réagi à ce but des «Hawks». La vérité et qu’il n’y avait rien à contester sur cette séquence tout de même assez inusitée.

Le vrai coupable dans le camp montréalais, c’est Max Domi, qui a écopé d’une pénalité mineure parfaitement évitable pour obstruction à l’endroit de Matthew Highmore en territoire neutre. Les Blackhawks ont profité de la supériorité numérique suivante pour faire 3-1.

Sur la séquence qui a mené au but des Blackhawks, le gardien des Canadiens, Charlie Lindgren, a perdu son bloqueur. Les arbitres n’ont jamais arrêté le jeu, même si Lindgren ne portait plus son gant depuis un bon moment avant le but des visiteurs.

Les officiels ont eu raison d’agir ainsi : le livre des règlements de la Ligue nationale de hockey (LNH) stipule que la perte d’un morceau d’équipement autre que le masque par un gardien de but n’entraîne pas un arrêt automatique du jeu.

En bout de ligne, Julien a fini par clouer Domi sur le banc pour le reste de la période.

Plutôt discipliné en début de saison 2019-2020, ce qui était contraire à ses habitudes, l’attaquant du Tricolore a retrouvé ses mauvais plis et totalisait 35 minutes de pénalité en 48 matchs au moment d’écrire ces lignes.