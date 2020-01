Kovalchuk fait encore opérer sa magie

Elle avait l’air plus ou moins calculée, cette passe d’Ilya Kovalchuk à Phillip Danault sur le premier but des Canadiens de Montréal, mercredi, en deuxième période du match contre les Blackhawks de Chicago.

Mais quand on sait que Kovalchuk a longtemps été une des plus grandes vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH), on ne peut pas s’empêcher de penser que l’offrande de l’attaquant russe des Canadiens à son coéquipier québécois n’avait rien d’accidentel. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Cette aide de Kovalchuk était sa quatrième à son sixième match dans l’uniforme des Canadiens. C’était aussi un cinquième point pour le vétéran de 36 ans, qui avait précédemment inscrit trois buts et six aides en 17 matchs avec les Kings de Los Angeles dans la saison 2019-2020.