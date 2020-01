Hall, un remède de bon goût pour les Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona espèrent avoir pris une décision géniale en mettant la main sur l’attaquant Taylor Hall il y a environ un mois et le match de mardi tend à leur donner raison.

Acquis des Devils du New Jersey le 16 décembre, l’Albertain a récolté 13 points en 14 parties avec sa nouvelle équipe qui domine la section Pacifique. Dans un gain de 6 à 3 aux dépens des Sharks de San Jose, Hall s’est illustré avec deux buts et une mention d’aide. S’il continue ainsi, il donnera toutes les chances aux Coyotes de terminer en tête de leur division.

«Lui et [Conor] Garland sont sur une bonne passe. Ils ont une excellente chimie ensemble. "Hallsy" déteste perdre et vous le voyez. Il a la vitesse requise et il commence à bien cadrer ici. Il connaît le système de jeu et nous a interrogés souvent dernièrement. Vous constatez qu’il est en train de faire sa place», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Tocchet au site azcentral.com.

«Certes, c’est toujours difficile quand vous êtes échangé, mais il a bien repris le contrôle jusqu’à présent, a précisé le vétéran Phil Kessel. Il aide beaucoup notre club et constitue un ajout majeur. On souhaite tous poursuivre sur la voie du succès.»

Moins de pression?

Aussi, l’arrivée de Hall à Glendale pourrait réduire la pression sur les épaules de Kessel. Jusqu’ici, l’Américain a connu des hauts et des bas. Avant son doublé de mardi, il avait été incapable de toucher la cible dans six rencontres de suite, lui qui a amorcé la campagne avec quatre filets en 28 sorties.

«Phil a évidemment eu de la malchance au départ, a émis Tocchet. On veut qu’il décoche son tir dévastateur davantage et qu’il le tente chaque fois qu’il se trouve en montée sur l’aile, à moins qu’il y ait un couvreur près de lui. [...] Là, il m’a dit : je dois lancer la rondelle. C’est le type d’attitude qu’il nous faut.»

Le principal intéressé a bon espoir de produire plus souvent en offensive.

«Ç’a commencé un peu mal, a mentionné Kessel à propos de sa première saison en Arizona. Je savais que le vent allait changer de côté et je veux que ça se poursuive.»

Globalement, les joueurs des Coyotes ont confiance que leurs éléments d’expérience comme Kessel et son partenaire de trio Derek Stepan sauront les conduire à bon port.

«Nous avons deux gars avec un énorme bagage, a dit Lawson Crouse. On bataille pour une place en séries et lorsque vous jouez avec deux gars ayant autant de vécu, c’est immense. Je peux apprendre d’eux et c’est très plaisant.»