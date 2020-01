Federer et Nadal qualifiés d’«égoïstes» par un joueur canadien

Le joueur de tennis canadien Brayden Schnur ne s’est pas retenu, mercredi, en qualifiant le Suisse Roger Federer et l’Espagnol Rafael Nadal «d'égoïstes» en raison de leur silence concernant les difficiles conditions de jeu aux Internationaux d’Australie.

La fumée dégagée par les intenses feux de forêt en Australie a grandement affecté la qualité de l’air à Melbourne, notamment, où se tient le premier tournoi majeur de la saison.

Les joueurs ont d’ailleurs ressenti les effets de cette situation particulière depuis le début des qualifications.

La Slovène Dalila Jakupovic a abandonné lors de son match de premier tour des qualifications, mardi, après s’être effondrée sur le terrain. La Québécoise Eugenie Bouchard a également eu besoin de conseils médicaux pour poursuivre sa rencontre.

Et Schnur ne s’est pas retenu lorsqu’il a commenté la situation.

«Ça doit venir des meilleurs au monde, a souligné le Canadien à l’Australian Associated Press tel que rapporté par le quotidien britannique Daily Express. Roger (Federer) et Rafa (Nadal) sont un peu égoïstes en pensant à eux et à leur carrière.

«Ils approchent de la fin et tout ce à quoi ils pensent, c’est leur héritage. Ils ne pensent pas au sport en tant que tel et n’essaient pas de faire ce qui est le mieux pour le sport. Alors ces joueurs doivent se lever.»

Schnur a d’ailleurs remporté son match de premier tour des qualifications en trois manches devant l’Autrichien Sebastian Ofner.

«Tu ressens une grande sécheresse dans ta gorge, a continué Schnur. C’est 100 % anormal et les joueurs qui souffrent d’asthme ont un grand désavantage.»

Schnur est 103e au classement de l’ATP. Il est la troisième tête de série des qualifications et affrontera au deuxième tour de la phase qualificative le Belge Kimmer Coppejans, 158e.