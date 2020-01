Denis Shapovalov remporte un duel tout canadien

Le Canadien Denis Shapovalov a remporté son match de deuxième tour face à son compatriote Vasek Pospisil, mercredi, lors du tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Shapovalov, 13e joueur mondial et deuxième favori de la compétition, s'est imposé en deux manches de 6-4 et 7-6 (2), en 1h51.

«Shapo» a claqué 12 as, mais commis six doubles fautes alors que Pospisil, 146e au classement de l'ATP, a réussi huit as contre deux doubles fautes.

Le joueur de 20 ans a brisé le service de son compatriote à deux reprises en neuf occasions. Il a fait face à trois balles de bris et en a sauvé deux.

Lors des quarts de finale, Shapovalov affrontera le Français Ugo Humbert, 57e au monde.

Auger-Aliassime également en quarts

De son côté, le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint les quarts de finale du tournoi d'Adélaïde, en Australie.

«FAA», 22e au monde et deuxième favori de l'épreuve, a vaincu l'Australien James Duckworth, détenteur d'un laissez-passer des organisateurs et 96e raquette mondiale, 6-3, 7-6 (0), au deuxième tour, en 1h37.

Le Québécois a bien servi, en raison de ses 10 as contre seulement deux doubles fautes. Il a également réussi 63 % de ses premières balles de services.

Il n'a fait face qu'à une seule balle de bris, qu'il a sauvée.

Lors des quarts de finale, Auger-Aliassime croisera le fer avec un autre Australien, Alex Bolt, 157e. Ce dernier a vaincu l'Allemand Jan-Lennard Struff, septième favori du tournoi.

Deux Canadiens poursuivent leur route en Australie

Les Canadiens Brayden Schnur et Steven Diez ont tous deux remporté leur premier match de qualifications aux Internationaux d’Australie.

Schnur, le 103e joueur mondial, a eu plus de difficulté qu’escompté face à l’Autrichien Sebastian Ofner. L’Ontarien l’a tout de même emporté en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-4.

Ofner, qui revendique le 156e rang au classement de l’ATP, a enlevé la première manche plutôt facilement, mais son adversaire n’a plus jamais tiré de l’arrière par la suite.

Au prochain tour, Schnur affrontera le Belge Kimmer Coppejans (158e).

Diez (134e), lui, a disposé du Barbadien Darian King (190e) en deux manches identiques de 6-2.

Le Torontois de 28 ans se mesurera au Japonais Hiroki Moriya (212e), mercredi, lors de son deuxième duel du tour qualificatif. Diez n’a jamais atteint le tableau principal dans un tournoi du Grand Chelem.