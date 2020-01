De champion de la Série mondiale à gardien des Capitals

Le joueur des Nationals de Washington Ryan Zimmerman était l’invité des Capitals, mercredi, lors de leur entraînement matinal.

Revêtant un équipement de gardien de but, Zimmerman a pu vivre des émotions fortes.

«Je suis terrifié à mort en ce moment, a-t-il blagué, avant d’embarquer sur la patinoire, dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Capitals. Je n’ai aucune idée à quoi m’attendre et j’espère ne pas mourir.»

Ryan Zimmerman. World Series Champion. Future...goalie? pic.twitter.com/lzDsidVcLY — Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2020

Le joueur de premier but d'expérience s’est notamment dressé devant une série de lancers sur réception effectués par le capitaine Alexander Ovechkin.

One-timers with Zim and Ovi! pic.twitter.com/MtFJVqSjsF — Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2020

Il a aussi participé à une séance de tirs de barrage.

Shootout practice on Zim! pic.twitter.com/26H1HPjtQ6 — Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2020

«Quelle expérience fantastique, mais terrifiante, a-t-il commenté au terme de l’entraînement. J’ai eu du plaisir. Je l’ai fait, mais je ne le ferai plus jamais.»

«Nous étions très heureux de voir Zimmerman passer un peu de temps avec nous, a pour sa part indiqué l’entraîneur-chef Todd Reirden, expliquant que les deux équipes de Washington ont partagé plusieurs moments à la suite des conquêtes des Capitals et des Nationals dans les dernières années. C’était quelque chose qu’on voulait faire, nous étions excités et il a bien paru. Il a un bon gant et il prend beaucoup d’espace devant le filet.»