Bill Cowher au Temple de la renommée

Bill Cowher et Paul Tagliabue sont parmi les 15 personnalités importantes de l’histoire de la National Football League (NFL) qui seront intronisées au Temple de la renommée du football en 2020, a-t-il été annoncé mercredi.

La cuvée a ceci de particulier qu’elle marque le centenaire de la NFL.

Un total de 25 panélistes, incluant l’actuel entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, et John Madden, ex-entraîneur dans la NFL et figure du célèbre jeu vidéo de football à son nom, ont élu Cowher, Tagliabue, 10 anciens joueurs ayant terminé leur carrière il y a au moins 25 ans, trois bâtisseurs et l’ancien entraîneur-chef Jimmy Johnson dans cette cuvée spéciale à Canton, en Ohio.

Cowher, aujourd’hui analyste à la télévision, est admis au Temple à sa neuvième année d’admissibilité. À seulement 34 ans, il a pris la barre des Steelers de Pittsburgh, en 1992, guidant l’équipe à une participation aux éliminatoires lors de ses six premières saisons et à un total de 10 fois dans sa carrière, incluant deux participations au Super Bowl, dont le triomphe de 2005 pour la formation de la Pennsylvanie. Il a mis fin à sa carrière au tournant de 2006 et de 2007, après 15 saisons comme entraîneur-chef des Steelers.

Tagliabue fut le commissaire de la NFL pendant 17 ans et a façonné la ligue telle qu’on la connaît aujourd’hui, à 32 équipes. La NFL vante qu’il ait réussi à préserver la paix syndicale pendant son mandat et à décrocher des contrats de télédiffusion à hauteur de 25 milliards $ au total.

Cinq joueurs de l’ère moderne du football seront élus au Temple la veille du Super Bowl LIV à Miami.

Les intronisés de la Centennial Slate du Temple de la renommée du football

Entraîneurs-chef

Bill Cowher - Steelers de Pittsburgh (1992-2006)

Jimmy Johnson - Cowboys de Dallas et Dolphins de Miami (1989 à 1999)

Bâtisseurs

Steve Sabol, président de NFL Films (1964-2012)*

Paul Tagliabue, commissaire (1989-2006)

George Young, directeur général - Colts de Baltimore, Dolphins de Miami, Giants de New York (1968-1997)*



Joueurs

Harold Carmichael, receveur – Eagles de Philadelphie, Cowboys de Dallas (1971-1983)

Jim Covert, plaqueur offensif – Bears de Chicago (1983-1990)

Bobby Dillon, demi de sûreté – Packers de Green Bay (1952-1959)*

Cliff Harris, demi de sûreté – Cowboys de Dallas (1970-1979)

Winston Hill, plaqueur offensif – Jets de New York, Rams de Los Angeles (1963-1977)*

Alex Karras, plaqueur défensif – Lions de Detroit (1958-1970)

Donnie Shell, demi de sûreté – Steelers de Pittsburgh (1974-1987)

Duke Slater, plaqueur offensif – Badgers de Milwaukee, Independents de Rock Island, Cardinals de Chicago (1922-1931)*

Mac Speedie, ailier défensif– Browns de Cleveland (1946-1952)*

Ed Sprinkle, ailier défensif, secondeur – Bears de Chicago (1944-1955)*

*Intronisé à titre posthume